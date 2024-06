MOV – Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a sexta edição do MOV – Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco. Até o dia 1º de julho, os realizadores poderão submeter seus filmes através do site mov-festival.com , onde também é possível conferir o regulamento na íntegra.

Nesta edição, o festival celebra dez anos de trajetória como uma vitrine essencial para a produção de jovens cineastas, e tem data marcada para acontecer entre 2 a 7 de setembro, no Recife, com uma programação híbrida que inclui mostras nacionais e internacionais, além de oficinas e atividades itinerantes.

Com o objetivo de difundir e exibir curtas-metragens realizados por universitários ao redor do Brasil e do mundo, o festival recebe filmes com, no máximo, 25 minutos de duração, finalizados a partir de junho de 2022.

A lista dos filmes selecionados para as mostras competitivas será divulgada em agosto no site do festival.

Neste ano, o evento traz atividades como o MOV LAB: Consultoria de roteiro, produção e pitching de projetos de curtas audiovisuais, e três oficinas: “Finalização de baixo orçamento”, “Estudos sobre o Videoclipe e imagens pop” e “Dramaturgia ligeira” – conduzidas por professores e especialistas da área.

Como um festival que sofreu impactos, mas se moldou às potencialidades do sistema híbrido de exibição, a retomada do audiovisual pós-pandemia também será tema de um debate ao longo da programação.

O festival ainda inclui discussões sobre a publicação online de artigos acadêmicos, um concurso online de fotografias, o MOV Crítica, que reúne a produção crítica de estudantes universitários, e o retorno do MOV Acampa, projeto de hospedagem de estudantes de fora de Recife, principalmente dos estados da região Nordeste.

O encerramento do festival contará com uma sessão ao ar livre com os filmes premiados.