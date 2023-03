Foto: “Noites Alienígenas”, de Sérgio de Carvalho

De 15 de março a 16 de abril, o Sesc São Paulo realiza a segunda edição da OJU – Roda Sesc de Cinemas Negros, ofertando ao público uma seleção de filmes realizados por cineastas negras e negros. Com sessões presenciais no CineSesc (15 a 22/03), filmes disponíveis na plataforma Sesc Digital, exibições e atividades em várias unidades do Sesc na capital e interior paulista (até 16/04), a mostra se dedica a ressaltar a diversidade de criadoras e criadores brasileiros e a importância histórica do audiovisual em sua potência poética e política para a decolonização do olhar.

Do Yorubá, “ojú” significa “olho” e o cinema se inicia pelo olhar, sensibilizado pela luz da projeção. Para o Sesc, a ideia de uma roda de cinema aproxima os sujeitos para juntos compartilharem histórias, se identificarem e, em coletividade, construírem as narrativas. Com esse propósito, a mostra busca envolvimento do público na roda e fomenta o movimento de pensamentos. Ao ressaltar a produção audiovisual negra, a OJU – Roda Sesc de Cinemas Negros pretende destacar a importância do fazer coletivo, respeitando a singularidade de diferentes sujeitos, corpos e formas de contar histórias.



A mostra deste ano exibe uma programação com 57 títulos, entre curtas, médias e longas-metragens nacionais, produzidos majoritariamente entre 2021 e 2022. Além de debates, cursos e oficinas gratuitas, com objetivo de ampliar a difusão e o acesso a diversas criações, formatos e pensamentos sobre as questões raciais.

Inédito, o filme “Diálogos com Ruth de Souza”, de Juliana Vicente, abre a OJU em uma sessão especial no Cinesesc, no dia 15/03, às 20h. No filme, a cineasta mescla ficção e imagens de arquivo de Ruth de Souza, em uma homenagem à primeira atriz negra a atuar no Theatro Municipal e primeira brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema, no Festival de Veneza, em 1954, pela atuação no filme “Sinhá Moça”. Juliana Vicente também assina outro destaque da programação, “Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo”. Exibido na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o documentário mostra a origem e a ascensão do grupo mais influente do rap nacional, formado por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock. O filme traz cenas inéditas gravadas ao longo dos mais de 30 anos de carreira, com entrevistas exclusivas, e reforça o impacto e o legado dos músicos, desde os primeiros shows nas ruas de São Paulo.



Outro destaque da mostra é o filme acreano “Noites Alienígenas”, de Sérgio de Carvalho, grande vencedor do 50º Festival de Gramado, em 2022, com os prêmios de Melhor Filme, Melhor Filme segundo a Crítica, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante e Menção Honrosa do Júri. O longa apresenta uma Amazônia urbana, onde a ancestralidade dos povos tradicionais resiste frente à contemporaneidade que parece negar a floresta. Na periferia de Rio Branco, no Acre, as vidas de três jovens amigos de infância se entrelaçam e, por fim, encontram-se em uma tragédia comum, em uma sociedade em transformação e impactada de forma violenta com a chegada do crime organizado do sudeste do Brasil.

Premiado também em Gramado, entre outros festivais nacionais e internacionais, e selecionado para representar o Brasil na disputa pela vaga de Melhor Filme Internacional no Oscar 2023, “Marte Um”, de Gabriel Martins, é mais uma oportunidade para o público paulistano assistir na tela grande a história de uma família negra de classe média baixa dos arredores de Belo Horizonte. Entre trabalhos, utopias, sonhos, amores e traumas, os Martins tentam seguir vivendo num Brasil em mudanças.



Na seleção de curtas-metragens, destaque para “Nossa Mãe Era Atriz”, do premiado André Novais, diretor de “Temporada” e “Ela Volta na Quinta”, que desta vez rememora e homenageia sua mãe, Maria José Novais Oliveira. Mulher negra, moradora da periferia de Contagem, já nos seus 60 anos se tornou atriz de cinema.



Exibido na Mostra Tiradentes, “Mutirão: O Filme”, dirigido por Lincoln Péricles, trata da luta popular pela moradia no Capão Redondo, São Paulo, e o papel determinante das mulheres. Conduzido pela narração de uma criança, o filme recupera documentos sobre a organização dos mutirões na Cohab Adventista. Já “Brankura”, curta experimental de Thamyra Thâmara, atravessa colagens, imagens de arquivo e performance com o desejo de colocar o branco em cena como objeto de análise do negro.



No CineSesc, a OJU – Roda Sesc de Cinemas Negros contará com 24 sessões presenciais, com venda de ingressos pelo site sescsp.org.br/cinesesc e na bilheteria do cinema. A plataforma Sesc Digital recebe 10 obras contemporâneas que dialogam com o legado histórico do cineasta Zózimo Bulbul (1937-2013). Os filmes poderão ser assistidos gratuitamente pelo público de todo o Brasil, pelo site sescsp.org.br/oju. Ao ampliar a difusão e o acesso à diversas criações, formatos e pensamentos sobre as questões raciais, a mostra procura expandir reflexões transversais e estruturais de nossa sociedade.



Os debates, cursos e oficinas acontecem em várias unidades do Sesc e serão gratuitos. Os encontros propõem uma troca entre o público e profissionais do cinema, pesquisadores e pensadores, com o objetivo de debater temáticas presentes no cinema que pensa a diversidade. No CineSesc, os debates serão realizados após a exibição dos filmes “Exu e o Universo”, de Thiago Zanato, “Raízes”, de Simone Nascimento e Well Amorim, “Marte Um”, de Gabriel Martins, “Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo”, de Juliana Vicente, e “Noites Alienígenas”, de Sérgio de Carvalho. A Roda de Conversa, no Sesc São José dos Campos, trará o tema Racismo Estrutural no Audiovisual, com a presença do Grupo Komunga, cujo trabalho une música eletrônica, audiovisual e performance, e da crítica de cinema Viviane Pistache. O Sesc Ribeirão Preto realizará o curso Cinemas Negros – Narrativas Decoloniais, com a jornalista e pesquisadora, doutoranda e mestra em Meios e Processos Audiovisuais Mariana Queen Nwabasili. Já o Sesc Vila Mariana oferecerá o bate-papo Narrativas Negras Infanto-juvenis, com a pesquisadora e cenógrafa Pâmela Pelegrino, a dramaturga e roteirista Maria Shu, e a cineasta Thais Scabio.



OJU – Roda Sesc de Cinemas Negros

Data: 15 de março a 16 de abril

Locais:

CineSesc

Rua Augusta, 2075 – São Paulo

De 15 a 22/3

Ingressos: R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia), R$ 10,00 (credencial plena Sesc)

*Gratuidade qualificada para grupos, escolas e ongs.



Sesc Belenzinho

Rua Padre Adelino, 1000 – São Paulo

De 22/03 a 12/04



Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141 – São Paulo

Dias 25 e 26/3



Sesc São José dos Campos

Av. Dr. Ademar de Barros, 999 – Jardim São Dimas, São José dos Campos

De 2 a 11/4



Sesc Ribeirão Preto

Rua Tibiriçá, 50 – Centro, Ribeirão Preto

De 4 a 6/4



Sesc São José do Rio Preto

Av. Francisco das C. Oliveira, 1333 – Chácara Municipal, São José do Rio Preto

De 18 a 29/3



Plataforma Sesc Digital

sescsp.org.br/oju

De 16/03 a 16/04