Prime Video estreia a segunda temporada de “Dom”

O Prime Video estreia a segunda temporada da série brasileira original Amazon “Dom”, no dia 17 de março, exclusivamente no serviço de streaming, em mais de 240 países e territórios. A produção é estrelada por Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Filipe Bragança, Isabella Santoni e Raquel Villar.

Nos novos episódios, Dom se torna o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro. A polícia fecha o cerco e, acuado, ele tenta fugir, mas acaba preso. Com a criminalidade por todos os lados, só lhe resta uma opção: se passar por outra pessoa para sobreviver a este inferno. No passado, o jovem Victor entra em guerra com o lado podre da polícia e, assim como seu filho, precisa fugir antes que seja tarde. Isolado em uma missão na Amazônia, ele também assume uma nova identidade para conseguir se infiltrar entre os locais.

Ao lado de Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Filipe Bragança, Raquel Villar e Isabella Santoni, os novos episódios também contam com Laila Garin, André Ramiro, Wilson Rabelo, Roberto Birindelli, Digão Ribeiro, Dhonata Augusto, Ana Cecilia Costa, Rafael Losso, Adanilo Reis, Lian Gaia, Milton Filho, Eduardo Pelizzari, Tainá Medina, João Oliveira, Antonio Carrara e a atriz mexicana Ludwika Paleta, no elenco.

A segunda temporada de “Dom” foi dirigida por Breno Silveira (in memorian) e André Barros. Breno também assinou como produtor executivo e showrunner. O roteiro é de Fábio Mendes, Higia Ikeda, Priscila Gontijo e Marcelo Vindicatto. Renata Brandão e Ramona Bakker, da Conspiração, são as produtoras. Antonio Pinto e Gabriel Ferreira compuseram a trilha sonora original.