Último filme dirigido pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos estreia na TV Brasil

A TV Brasil exibe o documentário inédito “A Luz do Tom”, filme sobre o maestro Antônio Carlos Jobim, sob a perspectiva de três mulheres da sua vida, neste sábado (3/02), às 14h. Lançado em 2013, o longa nacional tem direção do renomado Nelson Pereira dos Santos e foi a última produção realizada pelo cineasta, que faleceu cinco anos depois, em 2018. A premiada obra fica disponível no app TV Brasil Play.

A trajetória de um dos ícones da Bossa Nova é contada por vozes femininas. Com depoimentos emocionantes, a cinebiografia apresenta os relatos afetivos de três mulheres importantes para o compositor que morreu em 1994. O olhar feminino ganha a tela a partir das falas sensíveis da irmã Helena Jobim e das esposas Thereza Hermanny e Ana Lontra Jobim.

Baseado no livro “Antônio Carlos Jobim: um Homem Iluminado”, de Helena Jobim, o filme revela fases distintas da vida do homenageado. A produção celebra memórias intimistas: o momento de definição da carreira artística, a repercussão internacional de seu trabalho e as questões associadas à natureza.

A produção conquistou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2014 nas categorias Melhor Longa-Metragem Documentário e Melhor Trilha Sonora, com a música composta por Paulo Jobim, filho do maestro soberano. E ainda foi indicada ao prêmio de Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Montagem de Documentário.

“A Luz do Tom” é a segunda película do diretor Nelson Pereira dos Santos a respeito do ilustre artista. O título anterior, “A Música Segundo Tom Jobim”, estreou nas salas do circuito em 2012.

O filme traz depoimentos marcantes, belas imagens e histórias curiosas que ajudam a formar um mosaico singular sobre a vida do genial músico com o repertório de grandes composições do homenageado aliado aos sons da natureza.

Helena Jobim, Thereza Hermanny e Ana Lontra recordam momentos bem pontuais da trajetória de Tom Jobim. Enquanto a irmã resgata a infância, Thereza, a primeira mulher de Jobim, aborda o início da carreira e o processo criativo do astro.

Já Ana, a segunda mulher do artista, reflete sobre a maturidade e o amor à natureza. A combinação das falas forma um panorama completo sobre o célebre músico. Na obra audiovisual, o cineasta Nelson Pereira dos Santos destaca a ave favorita de Tom, o urubu, cujo voo ilustra cenas aéreas impactantes.