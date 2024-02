Projeto Paradiso anuncia mais de R$ 650 mil em apoios de internacionalização para longas-metragens e séries de ficção nacionais em 2024

O Projeto Paradiso, por meio do programa Brasil no Mundo, prevê investir, em 2024, mais de R$ 650 mil para apoiar a participação de longas-metragens e séries de ficção brasileiros selecionados em 29 festivais e mercados nas Américas, Europa, Ásia e África. Pela primeira vez, o Projeto Paradiso vai apoiar as mostras Classics, voltadas para a exibição de filmes clássicos remasterizados, nos Festivais de Cannes (França), Berlim (Alemanha), Locarno (Suíça) e Veneza (Itália).

Ainda estão previstos apoios para as principais mostras competitivas dos festivais Tallinn Black Nights (Estônia); Festival de Marrakech (Marrocos) e Festival de Busan (Coreia do Sul), além do Iberseries (Espanha), voltado para o mercado de séries. Os tradicionais eventos do audiovisual de Cannes, Berlim, Roterdã, Sundance, Locarno, San Sebastian, Guadalajara, Annecy, Biarritz, Toronto, Toulouse e Ventana Sur seguem na lista de aportes automáticos, além de South by Southwest, Jeonju, Tribeca e Frameline, entre outros. E, pelo segundo ano consecutivo, será mantido o apoio ao festival de cinema gênero da Catalunha, o Sitges.