Estão abertas as inscrições para Bolsa Paradiso em roteiro na Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de Los Baños, em Cuba

Já estão abertas as inscrições para a Maestría en Escritura de Guión Audiovisual, formação promovida pela Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de Los Baños (EICTV), em Cuba. O Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica de apoio ao setor audiovisual brasileiro, oferece uma Bolsa Paradiso que irá selecionar um roteirista brasileiro para participar da formação. As inscrições para concorrer à Bolsa vão até 15 de agosto e o selecionado será anunciado em 10 de setembro.

Ministrado em espanhol para uma turma de apenas sete alunos, o curso aborda os princípios da dramaturgia e das artes narrativas a fim de alcançar resultados que estejam relacionados diretamente às realidades de onde vêm. Durante os nove meses do curso – sendo seis meses de aulas presenciais e três meses à distância –, o bolsista desenvolverá um roteiro de longa-metragem ou de piloto de série.

Nos anos anteriores, as roteiristas selecionadas foram Amanda Treze, Rayane Teles, Thays Berbe e Ana Clara Ribeiro. Todos os bolsistas fazem parte da Rede Paradiso de Talentos, que reúne profissionais que já receberam apoio do Projeto Paradiso.

A EICTV é a responsável pela seleção do candidato contemplado pela Bolsa, que cobre os custos de passagem, matrícula e inscrição no curso. Para mais informações, confira o regulamento no site do Projeto Paradiso.