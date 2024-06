Projeto Paradiso marca presença no Conecta Fiction & Entertainment em edição que terá como destaque Brasil e Portugal

A 8ª edição do Conecta Fiction & Entertainment, mercado profissional que conecta indústria, talentos, ficção e entretenimento da Europa e das América, começa no próximo dia 18 de junho, em Toledo, na Espanha. Este ano, o evento terá o Brasil, representando as Américas, e Portugal, representando a Europa, como países homenageados.

De acordo com o evento, o Brasil é o 5º país do mundo com o maior catálogo de conteúdos de entretenimento audiovisual – cerca de 170 mil títulos –, além de ser o líder da América Latina em streaming, com oferta de produções em 137 plataformas. Já Portugal aparece como um mercado maduro para a produção de novelas e com um aumento expressivo na produção de séries de qualidade. Uma vez que o mercado de língua portuguesa abrange mais de 250 milhões de falantes em todos os continentes, os dois países figuram como atores importantes no cenário mundial das produções audiovisuais.

Vânia Lima, integrante da Rede Paradiso de Talentos, também participa do Conecta Fiction, com o apoio do programa Brasil no Mundo, do Projeto Paradiso. Vânia, que é diretora do projeto de série “Fim de Ano”, produzido por Keyti Souza, da Têm Dendê Produções, e roteirizado por Daniel Arcades, é uma das selecionadas para participar do Pitch Copro Series, voltado a séries ou minisséries com potencial de coprodução internacional. Vânia e Keyti estarão em Toledo.

No total, mais de 30 profissionais brasileiros participam do Conecta Fiction, que irá até o dia 21. Entre os palestrantes brasileiros confirmados estão representantes de canais e plataformas como Globoplay, Warner Bros., Discovery, Disney e TV Cultura. Produtoras como Gullane Entretenimento, Boutique Filmes, Ventre Studio, O2 Filmes, Glaz Entretenimento, entre muitas outras, além da BRAVI, associação que agrupa mais de 600 produtoras independentes de todo o Brasil, e CQS/FV Advogados, também marcam presença no evento.