Animação nacional “Lupi e Baduki” estreia na Max e no Discovery Kids

A produção brasileira com os personagens Lupi e Baduki estreia em 17 de junho, com todos os episódios disponíveis na Max e com episódios inéditos de segunda a sexta-feira, às 8h30, no Discovery Kids.

Lupi, a Loba-Guará, e Baduki, o Bicho Preguiça, vivem na Vila Figueira junto com Ceci e Tati, irmãs felinas, Jabu, um jabuti, Carlos, um ouriço, e Ana Maria, uma jaguatirica, todos com suas características únicas. O que eles têm em comum é que são grandes aventureiros.

Em 13 episódios, essa turma vai viver histórias divertidas e emocionantes descobrindo como o mundo é enorme, diverso e fascinante – e que existe muito para descobrirem sobre eles mesmos. A série apresenta os personagens entendendo mais sobre as diferenças que os tornam únicos e como conviverem entre amigos.

“Lupi e Baduki” é uma coprodução Warner Bros. Discovery e Flamma, com contribuição da Birdo e Elo Studios. Com criação e produção de Reynaldo Marchesini pela Flamma e supervisão de Marina Filipe por parte da WBD.