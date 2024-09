BrLab divulga participantes selecionados para o Workshop São Paulo Locarno Industry Academy

O São Paulo Locarno Industry Academy, colaboração entre o BrLab e o Festival Internacional de Cinema de Locarno, anunciou os participantes selecionados para a sua edição de 2024. O workshop será realizado entre os dias 4 e 7 de outubro, dentro da programação da 14ª edição do BrLab, na cidade de São Paulo.

O programa ajudará os jovens profissionais selecionados a ampliar seus conhecimentos e sua rede de contatos nas áreas de vendas internacionais, marketing, distribuição tradicional e on-line, gestão cultural, exibição e programação (festivais, cineclubes e cinematecas). Ele oferece uma excelente oportunidade para que as novas gerações conheçam os desafios do setor e entrem em contato com profissionais de reconhecimento nacional e internacional. Os selecionados participarão de palestras, debates e discussões coletivas com profissionais renomados da indústria audiovisual, e contarão também com Bolsas Ibermedia, graças ao incentivo do Programa Ibermedia.

Confira os selecionados:

Ana Durães – Grupo Espaço de Cinema (Brasil)

Andrea De la Torre Perleche – Funds&Films (Peru)

Carlos Mican – MadLove (Colômbia)

Emiliano Juan Racino – Polo Audiovisual Córdoba (Argentina / Itália)

Fabo Ceferino – Cinemateca Nacional do Equador (Equador)

Felipe Karnakis – Fundação Joaquim Nabuco / Cruza Criativa (Brasil)

Francisco Novick – Santa Cine (Argentina / Espanha)

Joaquim Pedro Pinheiro – Agência da Curta-Metragem / Festival Curtas Vila do Conde (Portugal)

Layla Braz – Semana de Cinema Negro (Brasil)

Linda Marín – Telar de Cine (Colômbia)

Lorran Dias – Sesc / TV Coragem (Brasil)

Marcela Oliveira – Vitrine Filmes (Brasil)

Pedro de Rosis – Reag Belas Artes (Brasil)

Em 2024, o São Paulo Industry Academy terá como Gerente de Projeto a produtora e agente de vendas brasileira Lidia Damatto. Dentre a programação do workshop, os participantes poderão contar com palestras de importantes profissionais do mercado internacional: Gabor Greiner, da Films Boutique (Alemanha), Justin Pechberty, da Les Valseurs (França), Isabel Abduch, da MyMama Entertainment (Brasil), Txai Ferraz, da Sinny Assessoria (Brasil), e Letícia Friedrich, da Vitrine Filmes (Brasil).

O workshop é parte da programação do BrLab, evento anual focado na formação, networking e intercâmbio de profissionais do mercado audiovisual, e é realizado em parceria com o Festival de Cinema de Locarno. Neste ano, o BrLab conta também com edições do BrLab Features, Rough Cut e Audience Design, que oferecem mentorias integrais a projetos de filmes em fase de desenvolvimento e finalização, assim como a programação aberta ao público, representada pelo BrLab Plot e pelo Reach.