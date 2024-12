Filmes de Humberto Mauro chegam ao Brasiliana TV

Considerado o pai do cinema brasileiro, Humberto Mauro (1897-1983) ganhou uma coleção especial no Brasiliana TV. Acaba de ser disponibilizada na plataforma, três pérolas do cineasta mineiro: “Braza Dormida” (1928), “Sangue Mineiro” (foto, 1929) e “Argila” (1942). A partir de janeiro, mais duas obras do diretor ficarão disponíveis: “O Descobrimento do Brasil” (1937) e “O Canto da Saudade” (1952). Além dessas, o catálogo já conta com o clássico “Ganga Bruta” (1933), eleito um dos 100 melhores filmes nacionais pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine). O Brasiliana TV é o streaming 100% nacional do grupo Curta!, disponível sem custo adicional para assinantes do pacote de TV paga da Claro tv+.