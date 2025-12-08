“O Agente Secreto” concorre no Globo de Ouro nas categorias de Melhor Filme de Drama, Melhor Ator em Filme de Drama e Melhor Filme Internacional

Foto: Victor Jucá

“O Agente Secreto” leva o Brasil de volta ao Globo de Ouro em 2026 e novamente faz história com suas nomeações. Pela primeira vez um longa brasileiro compete em uma das principais categorias: a de Melhor Filme de Drama. A produção também concorre a Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura, e a Melhor Filme Internacional, representando a chance de o país vencer a premiação pelo segundo ano consecutivo, após a primeira vitória da história em 2025. Esta é também a primeira vez que Kleber Mendonça Filho tem um longa seu competindo a um Globo de Ouro, que revela os vencedores no dia 11 de janeiro de 2026.

Neste fim de semana, “O Agente Secreto” foi eleito o Melhor Filme Internacional pela Los Angeles Film Critics Association, que também apontou o longa como vice-campeão nas categorias de Melhor Filme e Melhor Ator (Wagner Moura). Na sexta-feira, 5, o filme fez história no Critics Choice Awards (CCA) com a indicação de Wagner Moura a Melhor Ator — o primeiro latino-americano indicado a esta categoria. No CCA, o filme compete ainda pelo prêmio de Melhor Filme em Língua-Não Inglesa, e, no Spirit Awards, por Melhor Filme Internacional. Além das indicações, a produção brasileira também se destaca pelas vitórias já conquistadas, incluindo os recentes prêmios de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura) no New York Film Critics Circle Awards, e o IndieWire Honors, concedido também a Wagner por sua atuação no longa.

Visto por mais de 40 mil espectadores na Alemanha e em Portugal, “O Agente Secreto” estreia na França no próximo dia 17, e, na Itália, em 29 de janeiro . No Reino Unido e na Irlanda, o lançamento acontece no dia 20 de fevereiro . Nos Estados Unidos, a abertura é gradual, e já passou por Nova York, Los Angeles, e agora segue para São Francisco e Boston ( 12/12 ), e Chicago, Filadélfia, Atlanta, Seattle, Austin e demais estados ( 19/12 ).

No Brasil, “O Agente Secreto” segue forte nos cinemas, com mais de 965 mil ingressos vendidos. A produção se encaminha agora para se tornar apenas o segundo longa brasileiro lançado em 2025 a alcançar 1 milhão de espectadores. O longa já é o maior da carreira de Kleber Mendonça Filho e da história da Vitrine Filmes. Sua chegada aos cinemas brasileiros contou com patrocínio master da Petrobras, que em 2025, comemora 30 anos de apoio ao cinema brasileiro.

“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é realizada pela Vitrine Filmes e com patrocínio da Petrobras.