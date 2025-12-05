Wagner Moura é indicado a Melhor Ator, por “O Agente Secreto”, no Critics Choice Awards

Pela primeira vez na história do Critics Choice Awards (CCA), o Brasil e a América Latina têm um representante na categoria de Melhor Ator: Wagner Moura, que concorre por sua atuação em “O Agente Secreto”. O longa de Kleber Mendonça Filho leva o Brasil de volta a premiação em 2026 concorrendo também a Melhor Filme em Língua-Não Inglesa. Esta é a quarta vez que o país recebe uma indicação na categoria de filme internacional, e, com “O Agente Secreto”, Kleber participa da premiação pela primeira vez em sua carreira. Os vencedores serão revelados na cerimônia de premiação, que acontece em 14 de janeiro de 2026.

Além das indicações ao Critics Choice, nesta semana, “O Agente Secreto” também garantiu vaga no Spirit Award, na categoria de Melhor Filme Internacional, e ainda levou os prêmios de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura) no New York Film Critics Circle Awards. Na quinta-feira, 4, Wagner Moura também recebeu o IndieWire Honors por seu trabalho no longa.

Todas essas indicações e vitórias aumentam o potencial de “O Agente Secreto” nas bilheterias do Brasil e do mundo. Na América do Norte, a abertura gradual acompanha diversos anúncios da temporada de premiação, criando expectativa em torno do filme a cada novo cidade em que estreia. Nesta semana, é a vez de Los Angeles, em seguida recebem o lançamento: São Francisco e Boston (12/12), e Chicago, Filadélfia, Atlanta, Seattle, Austin e demais estados (19/12).

Visto por mais de 40 mil espectadores na Alemanha e em Portugal, “O Agente Secreto” estreia na França no próximo dia 17, e, na Itália, em 29 de janeiro. No Reino Unido e na Irlanda, o lançamento acontece no dia 20 de fevereiro.

No Brasil, “O Agente Secreto” segue forte nos cinemas, com mais de 925 mil ingressos vendidos. A produção se encaminha agora para se tornar apenas o segundo longa brasileiro lançado em 2025 a alcançar 1 milhão de espectadores. O longa já é o maior da carreira de Kleber Mendonça Filho e da história da Vitrine Filmes. Sua chegada aos cinemas brasileiros contou com patrocínio master da Petrobras, que em 2025, comemora 30 anos de apoio ao cinema brasileiro.

“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é realizada pela Vitrine Filmes e com patrocínio da Petrobras.