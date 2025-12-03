“O Agente Secreto” é indicado a Melhor Filme Internacional no Spirit Awards

Foto © Victor Jucá

“O Agente Secreto” acaba de ser indicado a Melhor Filme Internacional no Independent Spirit Awards, uma das mais importantes premiações da temporada, realizada pela Film Independent, organização de realizadores que incentiva o cinema independente. A nomeação representa a terceira vez em que Kleber Mendonça Filho compete pelo prêmio e representa o Brasil na categoria de Filme Internacional. Em 2016 e 2020, respectivamente, “Aquarius” e “Bacurau”, este dirigido ao lado de Juliano Dornelles, levaram o país até a premiação.

Na última semana, “O Agente Secreto” foi reconhecido com o prêmio de Melhor Roteiro, na premiação do Círculo de Críticos de Santiago, onde também foi finalista nas categorias de Melhor Atriz Coadjuvante (Tânia Maria) e Melhor Ator (Wagner Moura), e premiado como Melhor Filme Internacional e Melhor Ator no NYFCC.

A temporada do filme segue nesta quinta-feira, 4, com o IndieWire Honors, concedido a Wagner Moura por sua atuação no longa. A produção também está entre os pré-indicados ao Critics Choice Awards, representada por Gabriel Domingues (Elenco) e Rita Azevedo (Figurino). As nomeações serão reveladas na próxima sexta-feira, 5 de dezembro.