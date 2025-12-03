Festival de Cinema Francês do Brasil promove masterclass e workshops gratuitos sobre realidade virtual em São Paulo

De 8 a 12 de dezembro, o 16º Festival de Cinema Francês do Brasil, em cartaz até o dia 10, em cinemas de todo o país, realiza encontros com profissionais e atividades sobre o universo da realidade virtual na capital paulista. Com masterclass, workshops e painéis com especialistas da área, o evento gratuito será realizado no Espaço Cultural CNP de Realidade Virtual, dentro do Shopping Cidade São Paulo (Avenida Paulista, 1.230). Para participar das atividades, que têm vagas limitadas e contarão com tradução simultânea, é preciso se inscrever aqui.

Na segunda-feira, 8/12, de 17h às 20h, a programação conta com uma masterclass ministrada pelo cineasta francês Mathias Chelebourg, um dos principais nomes da narrativa em realidade virtual no mundo, que apresentará ao público um abrangente panorama sobre a ferramenta, abordando sua linguagem, gramática e diversidade. Mathias, que lidera um estúdio em Paris dedicado à exploração da inteligência artificial e de tecnologias emergentes na arte e no design, irá abordar também as principais tendências e perspectivas futuras desse campo em constante evolução, além de estimular uma reflexão sobre os modelos econômicos possíveis para a realidade virtual.

Nos dias 9, 10 e 11/12, das 17h às 20h, os inscritos participam de workshops com exercícios práticos e troca de experiências, estimulando a imaginação e o pensamento narrativo sobre novas dimensões. Os encontros, novamente conduzidos por Mathias Chelebourg, alternarão entre a vivência de obras e uma reflexão teórica sobre os fundamentos da escrita e da dramaturgia na realidade virtual.

A semana se encerra com a realização de três painéis sobre temas relacionados à realidade virtual, na sexta-feira, 12, com moderação de Alexandre Kalil, produtor e curador de XR (Realidade Estendida). De 17h às 20h, as mesas “Experiências memoráveis: os processos criativos por trás das obras que marcam o público”, “XR na França e no Brasil: semelhanças e contrastes entre as cenas criativas e seus mercados” e “Distribuição e estratégias: desafios e oportunidades para levar experiências a novos públicos” vão reunir criadores, pesquisadores e profissionais do setor para uma tarde de trocas e reflexões sobre o presente e o futuro da criação imersiva.

Mathias Chelebourg é roteirista, diretor e produtor francês, conhecido por seu trabalho pioneiro em narrativas inovadoras. Sua colaboração com a Chanel em Rencontre(s) recebeu grande reconhecimento na 79ª Bienal de Veneza, com uma instalação imersiva guiada por Marion Cotillard. Sua exposição Views of a Room, cocriada com o coletivo (La) Horde e o compositor Rone, propõe uma reflexão ao público moderno na era dos duplos digitais.

O produtor se uniu ao animador Eric Darnell para escrever e codirigir “Baba Yaga”. Essa adaptação ganhou três prêmios Emmy e atraiu uma parceria com a ONU por seu enfoque ecológico. Antes de “Baba Yaga”, Mathias dirigiu o primeiro episódio interativo em realidade virtual da BBC, “Doctor Who: The Runaway”. Seu documentário “The Real Thing VR”, codirigido com Benoît Felici, recebeu aclamação internacional. Suas instalações Alice, The VR Play e Jack: Part 1, estrearam no Festival de Tribeca, combinando teatro imersivo, videogame e animação.

Alexandre Calil é fundador da VERS, produtor e curador de XR com mais de 10 anos impulsionando o setor imersivo no Brasil e liderando comunidades XR globais.

Pelo terceiro ano, o Festival de Cinema Francês do Brasil também promove gratuitamente uma mostra de filmes em realidade virtual nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Pioneiro em trazer para o país um evento no formato, logo após a tecnologia fazer parte do Festival de Cannes, em 2017, o festival exibe nesta edição cinco obras em 360º, desenvolvidas por líderes em inovação audiovisual na França. Os filmes exploram o potencial da realidade virtual em diversos gêneros. As sessões são realizadas em cadeiras giratórias e óculos de realidade virtual.

Em São Paulo, os filmes são exibidos no Espaço Cultural de Realidade Virtual. Para participar, basta comparecer ao local e se apresentar aos monitores. A curadoria dos filmes foi feita por Michel Reilhac, produtor de narrativa interativa e realidade virtual. Ele é o curador fundador do Venice VR, a competição oficial de conteúdo criativo de VR do Festival Internacional de Cinema de Veneza, além de cofundador e diretor de estudos do Cinema College e do VR College da Bienal de Veneza. Atua também na curadoria da seção VR da Seriesmania em Lille, é palestrante e produtor de mídia imersiva.