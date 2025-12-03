“O Agente Secreto” e Wagner Moura vencem prêmios de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator no NYFCC

Foto © Victor Jucá

“O Agente Secreto” e Wagner Moura foram eleitos, respectivamente, como Melhor Filme Internacional e Melhor Ator no New York Film Critics Circle Awards, premiação realizada pelo mais antigo grupo de críticos dos Estados Unidos. Com as novas vitórias, o filme soma 26 prêmios e reforça seu apelo entre a crítica especializada. Esta é a primeira vez que um ator brasileiro vence a categoria de atuação na história do NYFCC. Já Kleber Mendonça Filho tem o reconhecimento do Critics Circle pela segunda vez em sua carreira. Em 2020, “Bacurau” – parceria do pernambucano com Juliano Dornelles – também venceu o prêmio na categoria de Filme Internacional.

Nesta quinta-feira, 4, Wagner Moura recebe ainda o IndieWire Honors por sua atuação no longa. A produção também está entre os pré-indicados ao Critics Choice Awards, representada por Gabriel Domingues (Elenco) e Rita Azevedo (Figurino). As nomeações serão reveladas na próxima sexta-feira, 5 de dezembro.

O filme iniciou sua campanha de lançamento nos Estados Unidos com críticas positivas dos principais jornais e atualmente conta com 99% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes – uma das taxas mais altas entre os cotados para a temporada. Nesta semana, o longa chega aos cinemas de São Francisco e Boston e, a partir de 19 de dezembro, é a vez de Chicago, Filadélfia, Atlanta, Seattle, Austin e demais estados. Na França, a estreia acontece em 17 de dezembro. Internacionalmente, o filme já chegou também ao circuito de Portugal e da Alemanha, onde já acumula conjuntamente mais de 40 mil espectadores.

No Brasil, “O Agente Secreto” segue forte nos cinemas, com mais de 910 mil ingressos vendidos. O filme se encaminha agora para se tornar apenas o segundo longa brasileiro lançado em 2025 a alcançar 1 milhão de espectadores. O longa já é o maior da carreira de Kleber Mendonça Filho e da história da Vitrine Filmes. Sua chegada aos cinemas brasileiros contou com patrocínio master da Petrobras.

“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é realizada pela Vitrine Filmes.