“Encontrada”, dirigido por Luiza Shelling Tubaldini, está em filmagens

Foto © Laura Campanella

As filmagens de “Encontrada”, sequência de “Perdida”, filme lançado em 2023 baseado na obra de Carina Rissi, estão em andamento. A nova produção dá continuidade à jornada de Sofia Alonso (Giovanna Grigio) e Ian Clarke (Bruno Montaleone), reunindo parte do elenco original.

Com direção de Luiza Shelling Tubaldini, “Encontrada” mistura conto de fadas e viagem no tempo. Na trama, Sofia — uma jovem do século XXI — é misteriosamente transportada para um mundo que se assemelha ao século XIX. Prestes a se casar com o nobre Ian, seu coração já pertence a ele, mas a vida no passado revela-se bem mais complexa do que nos romances que costumava ler.

Entre os desafios de se adaptar aos costumes da época e a chegada de Tia Cassandra — guardiã das tradições da família Clarke —, Sofia vê sua essência moderna posta à prova. Determinada a conquistar independência, ela inicia secretamente a produção de cosméticos capilares milagrosos. O êxito de suas formulações empodera as mulheres da vila, mas também gera tensão inesperada com Ian, que se vê confrontado pelas normas sociais de seu tempo. Este conflito expõe a frágil balança entre o profundo amor que os une e as expectativas de épocas tão distintas, forçando-os a um caminho de compreensão mútua e aceitação.

Além de Giovanna Grigio e Bruno Montaleone como protagonistas, o elenco traz de volta Nathália Falcão, Bia Arantes, Emira Sophia e Luciana Paes, além de apresentar Emanuelle Araújo, Ícaro Silva, César Mello, Caio Menck, Augusto Trainotti e Simone Spoladore.

“Encontrada” é uma produção da Filmland Internacional, com coprodução e distribuição da The Walt Disney Company.