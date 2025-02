Ney Matogrosso e Jesuíta Barbosa assistem juntos, pela primeira vez, ao filme “Homem com H”

Foto © Lucas Ramos

Ney Matogrosso e Jesuíta Barbosa assistiram juntos, pela primeira vez, ao filme “Homem com H”, ao lado do diretor e roteirista Esmir Filho. Os artistas se emocionaram durante a exibição do longa, que traz Jesuíta no papel de Ney Pereira da Silva e acompanha sua transformação para o inconfundível Ney Matogrosso. Na sessão, também estiveram presentes a produtora do filme, Verônica Stumépf, e a atriz Sarah Oliveira, irmã do diretor. Com produção da Paris Entretenimento e distribuição da Paris Filmes, “Homem com H” estreia dia 1° de maio nos cinemas.

“Homem com H” retrata suas descobertas, o sucesso meteórico dos Secos e Molhados em plena ditadura militar (quando adota o nome artístico Ney Matogrosso, acolhendo o sobrenome do pai), o encontro com Cazuza (Jullio Reis), um de seus grandes amores, e a coragem de partir para a carreira solo, com performances e atitude ainda mais provocantes.

Também integram o elenco Bruno Montaleone (Marco de Maria), Romulo Braga (Antonio, pai de Ney), Hermila Guedes (Beita, mãe de Ney), Mauro Soares (João Ricardo), Jeff Lyrio (Gerson), Carol Abras (Lara), Lara Tremoroux (Regina), entre outros.

A produção teve o apoio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio, por meio do edital de Cash Rebate de 2023.