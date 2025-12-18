Canal Brasil exibe o longa “Nó”, de Laís Melo

O Canal Brasil exibe com exclusividade o longa-metragem inédito “Nó”, dirigido por Laís Melo, no sábado, 20 de dezembro, às 21h30. O filme acompanha a trajetória de uma mulher em busca de recomeço após um divórcio marcado por conflitos pessoais, profissionais e familiares. “Nó” foi destaque no Festival de Cinema de Gramado (2025), onde recebeu os prêmios de Melhor Direção (Laís Melo), Melhor Fotografia e Melhor Filme pelo Júri da Crítica.

No centro da narrativa está Glória, que se muda com as três filhas para o centro de Curitiba tentando reconstruir a própria vida. Entre dificuldades financeiras e a pressão psicológica do ex-marido — que disputa judicialmente a guarda das meninas —, ela enfrenta o desafio de criar um ambiente seguro para a família enquanto lida com suas próprias fragilidades.

Paralelamente, Glória vive uma disputa delicada no ambiente de trabalho, concorrendo ao cargo de supervisora da fábrica onde atua, em uma competição que envolve colegas próximos, incluindo sua melhor amiga. O filme constrói um retrato sensível das tensões do cotidiano, explorando escolhas difíceis, relações afetivas e a busca por autonomia.