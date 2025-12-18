HBO Max anuncia o desenvolvimento da segunda temporada de “Beleza Fatal”

A HBO Max confirmou a segunda temporada de “Beleza Fatal”, que está em desenvolvimento. Produzida pela Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery, a primeira novela nacional original da plataforma encerrou sua primeira fase em março deste ano, estando entre os conteúdos mais assistidos da HBO Max e liderando indicadores de alcance, aquisições e horas consumidas em toda a América Latina na semana final de exibição.

Criada e escrita por Raphael Montes, com direção geral de Maria de Médicis e supervisão de Silvio de Abreu, “Beleza Fatal” tem produção de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda, por parte da Warner Bros. Discovery, e de Geórgia Costa Araújo, Luciano Patrick e Janaina Cabello, pela Coração da Selva.