Longa de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner é selecionado para a Mostra Harbour do Festival de Rotterdã

O longa-metragem “Privadas de suas Vidas”, dirigido por Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner, foi selecionado para a Mostra Harbour do Festival Internacional de Cinema de Rotterdam (IFFR), que acontece de 29 de janeiro a 8 de fevereiro, na Holanda.

Produzido pela RT Features, o filme marca mais uma presença da produtora brasileira em grandes festivais internacionais e reforça sua trajetória de apoio a obras autorais com forte identidade artística.

No elenco, o destaque vai para Martha Nowill, que lidera um time de nomes expressivos do audiovisual brasileiro, como Otávio Muller, Maria Gladys, Chandelly Braz, Marco Pigossi, Regina Braga, Olivia Torres e Benjamín.

Com humor ácido e elementos do horror gore, “Privadas de suas Vidas” acompanha Malu, uma mãe que enfrenta o luto, conflitos familiares e suas próprias limitações emocionais ao tentar se relacionar com o filho adolescente, Gênesis, uma pessoa não binária. Entre traumas, choques de geração e tensões sociais, situações cotidianas ganham contornos extremos em um prédio onde nada é exatamente o que parece.