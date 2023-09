Curso de Cinema Antirracista realiza última edição no MUHCAB

O Curso de Cinema Antirracista, iniciativa gratuita que faz temporada itinerante no Rio de Janeiro, chega à sua reta final no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB), na Gamboa, com aulas de 2 a 30 de setembro, das 10h às 14h. Voltado para profissionais do audiovisual, da cultura e estudantes em geral interessados em ampliar o debate e a ação na luta antirracista através da linguagem cinematográfica, o projeto é realizado pela Associação Brincar e Crescer (ASBRINC) com apoio do Cineclube Atlântico Negro e da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa de Fomento à Cultura (FOCA) da Secretaria Municipal de Cultura.

A coordenação é do cineasta, cineclubista e educador audiovisual Clementino Junior, que comanda desde 2008 o Cineclube Atlântico Negro, voltado para o cinema da diáspora africana e tem em sua produção audiovisual diversos títulos com temas relacionados aos Direitos Humanos. Os encontros serão ministrados por Marco Aurélio da Conceição Correa (pedagogo, escritor e pesquisador), Rejane Neves (roteirista, diretora e educadora), André Sandino (cineasta e cineclubista) e Alek Lean (cineasta e pedagogo).

A temporada contou com edições realizadas em diferentes equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura desde maio. A última será filmada integralmente, editada com tradução em libras e disponibilizada à Secretaria de Cultura e Rede de Pontos de Cultura do município. Serão apresentados filmes e noções básicas sobre a linguagem audiovisual, o histórico referente às implementações de políticas públicas de direitos humanos, bem como suas representações fílmicas.

O MUHCAB fica na rua Pedro Ernesto, 80, na Gamboa, no Centro do Rio de Janeiro. Para mais informações e saber como participar, acesse https://www.asbrinc.org.