Congresso Forcine está com inscrições abertas

O Congresso Forcine de 2023 está com as inscrições abertas. O encontro chega à sua 19ª edição e acontece entre os dias 11 e 14 de setembro, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

“O ensino como Vetor de Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro” é o tema norteador do evento, que conta com conferências, mesas redondas e exibições de filmes.

O Forcine convoca a todos para o desafio de pensar o espaço da formação a partir dessa nova conjuntura. E levamos em consideração que o audiovisual compreende a relação interdependente e sistêmica dos vários agentes – entre eles a formação, a preservação, o cineclubismo, a produção, a distribuição, a exibição, os fornecedores de insumos, as políticas públicas, entre outros –, formando um ecossistema. A oportunidade que se coloca frente à nova retomada do segmento é estimular uma real articulação entre todos esses agentes, tendo o ensino e a formação como elo.

A discussão começa pela reflexão sobre para qual mercado os espaços de ensino estão formando e, ao mesmo tempo, qual mercado podemos vislumbrar para o futuro próximo no Brasil?

As conferências e painéis ampliam essa visão de desenvolvimento, enquanto trazem para a pauta perspectivas políticas, econômicas, culturais e sociais; visões estratégicas que enfatizam a equidade, a inclusão e a diversidade; investimentos para a área de ensino; formação bellow-the-line; formação de público; matriz curricular e preservação.

Entre os convidados estão nomes como Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual, Tatiana Carvalho da Costa, presidenta da Apan, Debora Ivanov, liderança do Mais Mulheres Audiovisual, Lyara Oliveira, diretora-executiva da Spcine, João Andrade, representando a associação dos profissionais trans do audiovisual, Steve Solot, diretor do LATC, Lisley Gomes, membro grupo de pesquisa Pedagogia Crítica da UNISANTOS, Josephine Bourgois, diretora-executiva do Projeto Paradiso, Ibirá Machado, diretor da Descoloniza Filmes, Alessandra Meleiro, docente na UFSCcar e UFRJ, Gabriela Sousa de Queiroz, diretora técnica da Cinemateca, entre outros.

Completa a programação do Congresso a primeira edição do FUCINE – Festival Universitário de Cinema. Organizado por um time de estudantes universitários, o FUCINE vai exibir curtas-metragens universitários, em mostra competitiva, sempre às 18h.

O Congresso Forcine 2023 é uma realização Forcine e Ministério da Cultura, com o patrocínio da Spcine e LATC, apoio do Projeto Paradiso e Cinemateca Brasileira e Parceria Institucional + Mulheres Audiovisual, Apan e ABPA.

As inscrições e demais informações sobre a programação podem ser acessadas pelo link http://bit.ly/congressoforcine2023 e/ou site do Fórum, www.forcine.org.br.