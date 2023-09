47ª Mostra Internacional de Cinema levará parte de sua programação a Manaus

Pela primeira vez, a Mostra Internacional de Cinema, realizada anualmente em São Paulo, levará parte da seleção de sua 47ª edição ao Norte do país. Uma parceria com o Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), em Manaus, vai contemplar a população manauara com a exibição de títulos brasileiros e internacionais em três locais do centro da cidade, entre os dias 27 e 29 de outubro. Além de sessões na rua e em salas de cinema, a mostra vai apresentar trabalhos em realidade virtual em praça pública, para crianças e adultos.

O Centro Cultural Casarão de Ideias há 13 anos vem potencializando ações de intercâmbio, fomento e difusão no centro da cidade, desenvolvendo atividades culturais das mais diversas artes, além de ações sociais e de apoio ao empreendedorismo. Exposições, concertos, festivais de música e de literatura, apresentações de espetáculos de dança e teatro, shows musicais, oficinas e debates também fazem parte da intensa programação do espaço, que se tornou um ponto de referência cultural, social e afetivo da capital do Amazonas.

A 47ª edição da Mostra Internacional de Cinema acontece em São Paulo, de 19 de outubro a 1º de novembro, e em Manaus, de 27 a 29 de outubro no Cine Casarão Festival.