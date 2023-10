Mostra de Cinema Chinês de São Paulo traz doze filmes inéditos

A Mostra de Cinema Chinês de São Paulo, realizada pelo Instituto Confúcio na Unesp, chega à sua 8ª edição com o tema “Em Busca da Luz”. De 6 a 15 de outubro, no CCSP (Centro Cultural São Paulo), o público terá a oportunidade de assistir a doze produções cinematográficas chinesas contemporâneas, a maioria inéditas no Brasil. Entre ficção e documentário, os filmes trazem um retrato singular, autêntico e vibrante da humanidade, evidenciando a sua busca por ideais e convicções.

Com curadoria de Shi Wenxue, mestre em Ciências do Cinema e membro do comitê de seleção da mostra competitiva do Festival Internacional de Cinema de Pequim, e Lilith Li, que coordenou o Festival Internacional de Cinema de Macau e curadora da Sydney Culture Week Series na Austrália, os filmes selecionados para a edição 2023 da mostra exploram um dos aspectos mais essenciais da cultura chinesa contemporânea, à construção da ligação das suas raízes por meio de ligações familiares de afeto e superação.

Entre suas principais atrações, a mostra apresenta o filme “Cordão da Vida” (foto), de Qiao Sixue, estrelado por Badema e Idar. Premiado no 20th Film Channel Media Focus Unit, a obra narra a jornada de Arus, que leva sua mãe de volta às estepes, sua terra natal, em busca de seu lar perdido na memória. Já o comovente “Irmãos”, de Guo Xiuzhuan, exibido no 14º Festival de Cinema de Taiwan, explora os laços inquebráveis entre dois irmãos, Wen Guang, que enfrenta o desafio do autismo, e o caçula Wen Xiu. Juntos, enfrentam sozinhos as adversidades da vida.

Obras exibidas em festivais importantes podem ser vistas na 8ª Mostra de Cinema Chinês, entre elas: “Ping Pong: Virando o Jogo”, de Deng Chao e Yu Baimei, premiado como o melhor filme do ano no Movie Channel M List. O longa narra a jornada da equipe masculina de tênis de mesa da China do início dos anos 90 que, abalada por derrotas consecutivas contra a equipe sueca, reergue-se sob a liderança do treinador Dai Minjia, interpretado por Deng Chao, e “Acima das Nuvens”, de Liu Zhihai, laureado como o mais popular filme do ano na categoria Exploração Artística no 29th Beijing International Film Festival. Este drama de guerra mergulha na história de um jovem soldado do Exército Vermelho, Hong Qichen. Já “Yanagawa”, de Zhang Lü, recebeu o Cyclo d’Or no 28º Festival Internacional de Cinema Asiático de Vesoul (França). A trama segue Lidong, que, na juventude, tinha uma paixão secreta por Achuan. O desaparecimento súbito daquela mulher deixou Lidong abalado por mais de uma década.

Road Movies premiados circulam na programação da mostra, como “Um Pai, um Filho”, de Bai Zhiqiang, vencedor em 2023 do Beijing International Film Festival na categoria Project Excellent Production in Progress Award. O filme segue a jornada de Gou Ren, atormentado pela perda do filho, ele conhece Mao Dou, um “capetinha” determinado a encontrar o pai; e “Juntos pelo mundo”, de Xu Chenghua, premiado como Melhor Documentário no Hollywood Documentary Film Festival, que conta como pai e filho partem de Dali, na província de Yunnan, rumo ao Tibete. Contudo, nos 8.700 quilômetros da rota nas montanhas, inúmeros imprevistos os aguardavam.

Documentários com temas atuais também estão no evento, como “Amor à Prova”, de Dong Xueying, premiado no Especial no Shan Yi International Women’s Film Exhibition, que traz a história de cinco mulheres solteiras de Pequim com personalidades totalmente diferentes. Umas renunciaram ao romance em favor da carreira; outras viram a vida mudar de forma inesperada; e “Pequenos Jardins”, de Hongbo Zhou e Zhenyu Lu, documentário que explora a relação entre três famílias em Suzhou e seus jardins particulares considerados tesouros culturais e históricos da China. A obra é um olhar fascinante sobre a interseção entre a cultura chinesa tradicional e o mundo moderno.

Para fechar a programação deste ano, a mostra traz ainda a animação “Boonie Bears: o Código Guardião”, de Lin Yongchang e SHAO, premiado pelo TikTok Movie Annual Impact Film Award. O longa segue a jornada dos ursos Briar, Bramble e Vick, que se envolvem em um sequestro; a comédia de ficção científica “Departamento Editorial de Exploração Espacial”, de Kong Dashan, reconhecido como o Word-of-Mouth Film of the Year em 2023 Weibo Movie Night, mostra a história segue Tang Zhijun, um editor-chefe de uma revista de ficção científica, que parte em uma busca atrapalhada por vida extraterrestre; e “Deserto”, de Zuo Zhiguo, que acompanha Lin e o irmão à procura do pai desaparecido no deserto.

A programação completa da mostra pode ser conferida em https://mostracinema.institutoconfucio.com.br.

8ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo

Data: 6 a 15 de outubro

Local: CCSP – Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000 – São Paulo) – Entrada gratuita

Classificação Indicativa: Livre

Retirada dos ingressos: 1h30 antes da sessão