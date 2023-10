Festival Internacional de Mulheres no Cinema prorroga inscrições

Foram prorrogadas, até o dia 12 de outubro, as inscrições para as mostras competitivas da 3ª edição do FIM – Festival Internacional de Mulheres no Cinema, que será realizada entre os dias 23 e 29 de novembro.

Longas-metragens de ficção, documentais ou de animação podem ser inscritos gratuitamente pelo site www.fimcine.com.br em duas competitivas. A Mostra Brasileira está aberta a obras dirigidas ou codirigidas por mulheres, cis ou transgênero, de todas as etnias, idades e regiões do país, concluídas entre janeiro de 2021 e setembro de 2023. Já “O Fogo que Não se Apaga” é exclusiva para filmes dirigidos ou codirigidos por mulheres com 60 (sessenta) anos ou mais e que tenham sido concluídos de janeiro de 2013 a setembro de 2023.

O comitê de curadoria selecionará cinco filmes entre os inscritos em cada categoria e caberá ao público eleger os dois filmes vencedores, que receberão, cada um, o prêmio de R$ 5 mil, destinado às suas diretoras.

O comitê será formado por Beth Sá Freire, diretora-adjunta do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo desde 2001 e colaboradora oficial do Festival de Curtas de Oberhausen, na Alemanha; Flavia Candida, curadora, cineasta e produtora, tendo coordenado por mais de 15 anos o Festival Brasileiro de Cinema Universitário e colaboradora na curadoria do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e Festival Internacional de Cinema de Goiânia, entre outros; Lorenna Montenegro, crítica de cinema, curadora, roteirista, jornalista cultural e professora de roteiro na Academia Internacional de Cinema – AIC; e Alice Marcone, que roteirizou as séries “Manhãs de Setembro” (Prime Video), “De Volta aos 15” (Netflix), “Noturnos” (Canal Brasil) e foi colaboradora de roteiro de “Todxs Nós” (HBO).