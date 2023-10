Formação Spcine divulga programação especial de roteiro para o mês de outubro

A Formação Spcine divulgou a programação gratuita para o mês de outubro, com o tema especial de Roteiro, que contempla workshops online com profissionais renomados do setor audiovisual. Ao todo, serão sete atividades que acontecerão durante o mês. As inscrições podem ser realizadas por este link.

A programação será aberta com o workshop “Pesquisa como Elemento Narrativo na Construção do Roteiro”, com Luana Rocha, que acontecerá no dia 9 de outubro, às 19h, via plataforma online (Zoom). Neste workshop, serão apresentados mecanismos, estratégias e ferramentas para realizar uma pesquisa narrativa na fase de desenvolvimento do projeto.

Luana Rocha é roteirista e jornalista. Finalizou uma série documental para Netflix com estreia em 2024. Atualmente, desenvolve uma série documental para a HBO. Em 2022, finalizou uma série documental, com recurso da Spcine, chamada “Pretas Lutas”. Também desenvolveu a pesquisa de “Chico Rei Entre Nós”, vencedor da Mostra SP como melhor documentário.

Outra atividade em destaque da programação é o workshop “Narrativas Especulativas: Escrevendo o Im/Possível”, com Diego Paulino, que acontecerá no dia 21 de outubro, às 19h, via Zoom. Neste workshop, será apresentada uma introdução ao conceito de narrativa especulativa, passando pela fantasia e ficção científica, que também dialoga com a “Obsessão Positiva”, cunhada por Octavia Butler, para falar sobre processos criativos e fornecer algumas ferramentas que auxiliem outros realizadores a colocar suas ideias no papel.

Diego Paulino é cineasta, escritor e diretor do aclamado documentário “NEGRUM3” (2018). Seus filmes exploram temas da diáspora negra, fantasia e ficção científica. Atualmente, desenvolve o longa-metragem “Experiências Incômodas em Dias Nublados” e a série “Fissura”. Faz parte da Rede Paradiso de Talentos e é membro da APAN – Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro.