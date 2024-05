Noite de Cinema Chinês exibe “Nenhum a Menos”, com entrada gratuita

A Noite de Cinema Chinês, organizada pelo Chinese Bridge Club, apresentará o filme “Nenhum a Menos” (Not One Less, 1998), dirigido por Zhang Yimou, no próximo dia 16 de maio. Este filme, que ganhou o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, será exibido, gratuitamente, às 19h, na sede do Ibrawork (Rua Augusta, 1917 – 7º andar – Cerqueira César), em São Paulo. Para garantir o acesso, os interessados devem reservar os ingressos gratuitos pelo Sympla.

Além da exibição do filme, a professora Cecília Mello, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da USP, conduzirá uma conversa com o público após a sessão, destacando elementos culturais do filme, seu significado e respondendo perguntas.

“Nenhum a Menos” mostra a história de Wei (Wei Minzhi), uma tímida jovem de 13 anos, sem experiência alguma, que precisa assumir uma sala de aula pela ausência de professor. Ela recebe a restrita ordem de que deve manter todos os alunos na escola e não deixar nenhum partir. Teimosa, ela fará de tudo para cumprir o plano, mas algo prova ser mais difícil do que parece, quando o pequeno Zhang (Zhang Huike) é obrigado a deixar a aldeia e ir para cidade a fim de arrumar um trabalho. Contando com o apoio de seus alunos, a determinada professora vai a pé atrás de seu aluno perdido e não vai desistir até trazê-lo de volta.