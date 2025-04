Cinematographo, do MIS, celebra os cem anos do filme “Em Busca do Ouro”, clássico de Charlie Chaplin

A edição de abril do Cinematographo, programa mensal do MIS que realiza exibições de filmes com trilha sonora executada ao vivo, celebra os cem anos do clássico “Em Busca do Ouro”, de Charlie Chaplin. A sessão, que acontece no dia 13 de abril, às 15h, terá projeção em 16mm e a música ficará por conta do pianista, compositor e produtor musical Tony Berchmans.

Clássico da comédia silenciosa, lançado em 1925, o filme ganhou trilha sonora apenas em sua versão de 1942, sendo indicado, no ano seguinte, nas categorias de Melhor Trilha Sonora e Melhor Som no Oscar. O longa é considerado uma das melhores obras de Chaplin e o artista, inclusive, sempre afirmou ter um carinho especial por ele.

Na trama, Carlitos (Charlie Chaplin), ou o “Vagabundo”, parte pelo Alaska junto com diversos garimpeiros em busca de um material precioso: o ouro. Mas, quando o grupo é atingido por uma tempestade, ele se perde dos demais e busca refúgio numa cabana, que já é habitada por Big Jim McKay (Mack Swain), um ex-bandido que também está na mesma busca pela região. Os dois começam a lutar por sobrevivência, em meio ao inverno nefasto, e, durante essa aventura, Carlitos conhece e se apaixona pela garçonete Georgia (Georgia Hale), e passa a tentar conquistá-la com seu jeito singular de ser.

O Cinematographo é um programa mensal do MIS que resgata o clima das antigas sessões de cinema com um toque especial: em cada edição, músicos convidados criam uma trilha sonora ao vivo. É uma maneira diferente e envolvente de assistir aos filmes, com uma nova camada de som, que leva o público para dentro da história.

Cinematographo – Em Busca do Ouro

Data: 13 de abril, às 15h

Local: Auditório MIS (172 lugares) – Av. Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo/SP

Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), disponíveis na plataforma Megapass e na bilheteria do MIS

Classificação: livre