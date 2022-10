Karine Teles protagoniza novo filme da Star Original Productions

Já iniciaram as filmagens de “A Vilã das Nove”, novo filme nacional produzido pela Lupa Filmes, com coprodução e distribuição nos cinemas da Star Original Productions. Dirigido pelo vencedor do Emmy® Teo Poppovic e produzido por André Pereira (“Mato sem Cachorro”), a produção apresenta Roberta (interpretada por Karine Teles) em sua melhor fase da vida. Recém-separada, ela vive ao lado da filha Nara numa liberdade que há muito não sentia, até que descobre que alguém transformou seu maior segredo no enredo da novela das nove – onde ela é a vilã.

Previsto para estrear nos cinemas no segundo semestre de 2023, as filmagens de “A Vilã das Nove” iniciaram no último dia 10 de outubro e serão realizadas no Rio de Janeiro (RJ). Além de Karine Teles, o elenco conta com nomes como Alice Wegmann, Camila Márdila, Antônio Pitanga, Laura Pessoa, Negro Leo, Rodrigo Garcia, Murilo Sampaio, Valentina Bandeira, Felipe Rocha, Catarina de Carvalho, Stella Rabello, Angela Rabello e Otto Jr.