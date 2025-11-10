Curta brasileiro “Novo Atendimento” vence como Melhor Filme e Melhor Direção no Oklahoma Latin American Film Festival

O curta-metragem “Novo Atendimento”, dirigido, roteirizado e protagonizado por Tales Ordakji, foi duplamente premiado na 7ª edição do Oklahoma Latin American Film Festival, nos Estados Unidos, levando os prêmios de Melhor Curta-Metragem e Melhor Direção de Curta-Metragem.

Em meio a uma programação extensa e culturalmente diversa, com produções selecionadas de toda a América Latina, “Novo Atendimento” foi o único representante brasileiro na competição.

Rodado integralmente em Santos, litoral de São Paulo, e produzido pela produtora Atado no Ato, o filme chegou ao circuito internacional carregando uma proposta estética que alia ironia, senso crítico e precisão cênica na observação dos impactos da digitalização sobre os serviços urbanos cotidianos.

“Novo Atendimento” acompanha Lipe, um jovem apaixonado por café, em sua visita a uma cafeteria recém-inaugurada. O que deveria ser uma experiência simples ao pedir um expresso pequeno, acaba se tornando uma sequência de obstáculos digitais e burocráticos que fogem completamente do controle. A história combina humor e crítica social ao mostrar, de forma leve e inteligente, as contradições do cotidiano moderno.

No elenco, além de Ordakji, atuam Cris Eifler e Cibele Gonçalves. A produção de “Novo Atendimento” foi viabilizada através de recursos da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, com aplicação por meio da Secretaria de Cultura de Santos e apoio da Prefeitura Municipal de Santos. A obra beneficiou-se do suporte de espaços culturais locais como Casa UmMeiaZero, DesenheiTudo e Empreender na Cozinha.