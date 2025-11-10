“O Agente Secreto” lidera fim de semana nos cinemas do Brasil 

Foto © Victor Jucá

“O Agente Secreto” liderou o fim de semana nos cinemas do Brasil e já foi visto por cerca de 340 mil espectadores. O longa de Kleber Mendonça Filho atingiu a marca após as sessões de pré-estreia (cerca de 57,4 mil ingressos) e o lançamento oficial, na quinta-feira, 6/11, que movimentou cerca de 280 mil espectadores na maior abertura de um filme brasileiro em 2025. Os dados são da Comscore. A trama protagonizada por Wagner Moura também estreou como recordista em termos de circuito de abertura, como o lançamento brasileiro de maior alcance em 2025: mais de 700 cinemas e 1.400 salas de todo o Brasil. A chegada aos cinemas brasileiros contou com patrocínio master da Petrobras, que, em 2025, comemora 30 anos de apoio ao cinema brasileiro.

“O Agente Secreto” teve a melhor abertura em público da carreira de Kleber Mendonça Filho, e foi apenas o segundo longa brasileiro a abrir na liderança em 2025, de acordo com o Filme B. O resultado nas bilheterias reflete a alta expectativa do público sobre a produção que vem representando o Brasil pelos principais festivais de cinema do mundo, além de reforçar o crescente movimento de reconexão entre os espectadores brasileiros e o cinema nacional.

O circuito de estreia de “O Agente Secreto” se destacou também pela proposta de inclusão, com cópias acessíveis para cinemas selecionados. Em um movimento atípico para um filme em sua semana de lançamento, o longa chegou com legendagem para surdos e ensurdecidos (LSE), no CineSesc (São Paulo), Cinema do Dragão (Fortaleza), Cinemateca Paulo Amorim (Porto Alegre) e Cinema São Luiz (Recife). A expectativa é ampliar as sessões com esse recurso na próxima semana.

Além do movimento nas bilheterias brasileiras, “O Agente Secreto” segue também nos festivais internacionais. Neste fim de semana, Wagner Moura recebeu novo prêmio de melhor ator por sua atuação no longa, dessa vez no Newport Beach Film Festival, nos Estados Unidos. O filme de Kleber Mendonça Filho também estreou nos cinemas da Alemanha e de Portugal. O lançamento internacional agora segue para a América do Norte, onde chega às telonas de Nova York, no dia 26 de novembro, seguindo para Los Angeles, no dia 5 de dezembro, e, posteriormente, expandindo seu alcance para todo o circuito norte-americano. Na França, o lançamento acontece no dia 17 de dezembro.

Em sua trajetória pelo Brasil e pelo mundo, “O Agente Secreto” passou por mais de 50 festivais de cinema, conquistando quase 20 prêmios, incluindo os de Melhor Diretor (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura), em Cannes, onde fez sua estreia mundial. O longa representa o Brasil na corrida por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar, além de competir pelos prêmios de Melhor Roteiro Original e Melhor Ator (Wagner Moura) no Gotham Awards – uma das principais premiações internacionais do cinema independente.

O filme tem lançamento garantido em mais de 90 países da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania, de acordo com a MK2, responsável pela comercialização dos direitos de exibição do longa internacionalmente. Entre os territórios já confirmados estão alguns dos maiores mercados cinematográficos do mundo, como China, México e Coreia do Sul, além de países como Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia.

“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é realizada pela Vitrine Filmes.