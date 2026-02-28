“Luiz Gonzaga – Légua Tirana” estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil estreia, no dia 3 de março, às 21h, o longa-metragem de ficção “Luiz Gonzaga – Légua Tirana”. A cinebiografia retrata momentos da trajetória pessoal e artística de Luiz Gonzaga do Nascimento, referência central da Música Popular Brasileira e conhecido como o Rei do Baião. Com direção de Diogo Fontes e Marcos Carvalho, o filme aborda as raízes do compositor, sua formação no sertão nordestino e o percurso que o consolidou como um dos principais nomes da cultura brasileira.

O longa percorre a infância e a adolescência de Luiz Gonzaga, explorando o contexto familiar, cultural e religioso que marcou sua formação. A narrativa acompanha o jovem retirante do sertão e destaca as experiências que influenciaram a construção de sua identidade artística, evidenciando as tradições sertanejas que atravessam sua obra.

Ao mergulhar nas origens do artista, o filme apresenta o sertão nordestino como elemento central na trajetória do músico, contextualizando as vivências que inspiraram canções simbólicas e marcantes. A obra propõe um retrato de Luiz Gonzaga não apenas como ícone da música brasileira, mas como expressão de um Nordeste diverso, rico e complexo, que moldou sua visão de mundo e sua produção cultural.

“Luiz Gonzaga – Légua Tirana” foi reconhecido no 15º Festival de Cinema de Triunfo (2024), em Pernambuco, onde recebeu os prêmios de Melhor Filme pelo Júri Oficial e pelo Júri Popular, além de Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora e Melhor Ator para Kayro Oliveira. O elenco conta com Luiz Carlos Vasconcelos, Claudia Ohana, Tonico Pereira, Kayro Oliveira e Chambinho do Acordeon.