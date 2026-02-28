Noronha2B 2026 divulga programação e projetos selecionados

De 3 a 6 de março, o Noronha2B – Film Commission Forum chega à sua 3ª edição com o tema Sul Global Sustentável. Conectando o audiovisual nacional à África, Ásia e Iberoamérica, o evento debate novas alianças, circulação e sustentabilidade. Durante quatro dias, o arquipélago pernambucano se transforma na capital das film commissions brasileiras, com atividades gratuitas para profissionais da área e público geral.

Desde 2024, o N2B leva à Fernando de Noronha grandes nomes do audiovisual e turismo nacional e estrangeiro. Para os realizadores do audiovisual, a atração traz o laboratório de projetos N2B WIP LAB e atividades formativas. Para a comunidade local, o evento apresenta atrações como a projeção de filmes ao ar livre, voltados à promoção turística do Brasil, shows, mesas, oficinas e masterclasses. Na terça e na quinta, o Ministério da Cultura promove dois paineis de apresentação da Film Commission Nacional.

A programação de filmes inclui a exibição de títulos africanos com a participação de seus realizadores, como o angolano Fradique (“Ar Condicionado”) e a cabo-verdiana Samira Vera-Cruz (“Sumara Maré”). Ambos também atuam como tutores e palestrantes do N2B. Também será exibido o longa documental “Maré Viva Maré Morta”, de Claudia Daibert, e do média “Seeds”, de Renato do Val e Yugo Romanelli, que passaram pela primeira edição do laboratório do N2B antes de chegar às telas, e curtas nacionais.

Em paralelo ao Noronha2B, acontece o laboratório N2B WIP LAB, com curadoria de Alessandro Engroff, Jacqueline Nsiah e Zeca Brito. Foram selecionados três projetos de longa para a categoria Work in Progress (ainda em finalização) e sete em Desenvolvimento (em fase de roteiro), de seis estados brasileiros. O time de tutores deste ano inclui Carla Esmeralda (Rio2C), Gugi Gumilang (Hot Docs), Henry Martínez (Prêmios India Catalina), Jacqueline Nsiah (Berlinale) e Raphaela Leite (Estúdios Globo).

Entre os palestrantes estão André Perinotto (UFDPar), Angela Senise (Brazil Destination Marketing), Cris Barreto (Rio2C), Dolores Montaño (IBEROFIC), Gisela Pérez (FICCI), Joelma Gonzaga (MinC), Márcio Santiago (CVBx), Marcos Nisti (Maria Farinha Filmes), Nicolas Piccato (Ambassade de France au Brésil), Remi Bergues (Film Paris Region) e representantes das principais film commissions do país.

Antes do N2B, acontecem duas oficinas gratuitas de audiovisual para a comunidade, com ênfase na memória, saberes e identidade local do arquipélago. A primeira é o projeto Olhar de Dentro, oficina de documentário ministrada pelo cineasta Jeferson Vainer, nos dias 26 e 27 de fevereiro. A outra é A Ilha Conta, lecionada pela gestora cultural Mariana Abascal, no dia 2 de março, sobre produção cultural. Ambas transcorrem no Lab Noronha. As vagas são limitadas e por ordem de chegada. Não há necessidade de inscrição prévia.

Os paineis serão apresentados no Forte Nossa Senhora dos Remédios, de terça a quinta. Todas as sessões de cinema transcorrem na Praça São Miguel (Praça da Mãezinha), onde também acontecem as cerimônias de abertura e encerramento. Todas as atividades da sexta-feira acontecem no Auditório do ICMBio.

As atividades abertas ao público iniciam na terça, 3 de março, às 16h30, com a apresentação dos projetos do N2B WIP LAB. A partir das 17h30, acontece o painel Film Commission Nacional em Processo. O painel Film Commissions em Rede começa às 18h, seguido de homenagem à jornalista Ana Clara Marinho, às 19h30. Às 20h, é a vez da cerimônia de abertura, seguida de sessão de cinema para a comunidade, com o curta “Sumara Maré”, de Samira Vera-Cruz, e o longa “Ar Condicionado”, de Fradique, na Praça São Miguel.

A manhã de quarta (4) será dedicada à apresentação de paineis. O dia começa às 9h, com Sul Global Sustentável, com Fradique, Samira Vera-Cruz e Jacqueline Nsiah. Às 10h, é a vez da apresentação dos Prêmios India Catalina, com Henry Martínez, seguido de FICCI 65 – País Homenageado: Brasil, com Gisela Perez, às 10h30, e O Caminho da Ásia, com Gugi Gumilang, às 11h.

A oficina Como potencializar a sua obra no YouTube, com Douglas Rodrigues, encerra a manhã de quarta, às 11h30. A tarde acontece na Praia do Bode, a partir das 14h30, com Rodadas Interinstitucionais e tutorias, e Clínica Coletiva: Audiovisual e o Campo Jurídico, com Rafael Neumayr, às 17h. A exibição de “Seeds”, de Renato do Val e Yugo Romanelli, e “Mestre Mar”, de Bruna Roveri, termina o dia, às 20h.

A quinta (5), começa às 9h, com o painel Onde Nascem as Histórias, com Carla Esmeralda, Pilar Minguez, Raphaela Leite, Beth Carmona, Iana Cossoy Paro, Flavia Barbalho e Leo Garcia, seguido de Ecossistemas de Circulação: Mercado & Sales em Diálogo, com Cris Barreto, Ralfe Cardoso, Rosalía Ortiz e Bea Díaz-Gil, às 10h. Iberofic apresenta Cartilha Internacional de Turismo de Telas (AFCI), com Dolores Montaño, às 11h, conclui a manhã.

O terceiro dia prossegue com o painel N2B – Marco Histórico, às 14h. A Experiência da Film Paris Region & Ecoprod começa às 15h, com Remi Bergues. Às 16h, é a vez de Desenvolvendo o Turismo de Telas no Brasil. Às 17h, inicia Maricá apresenta Film Commissions & Municípios. Depois, será apresentado Diretrizes da Film Commission Nacional, com Márcio Tavares, Joelma Gonzaga, Roberto Gevaerd e Christiano Braga, às 18h, seguido de homenagem à Dora Martins da Costa (Maracatu Nação Noronha), às 19h30min. A quinta termina às 20h, com o longa “Maré Viva Maré Morta”, de Claudia Daibert.

O último dia, sexta (6), começa às 9h, com o painel Conteúdos de Exportação – Experiência True Crime: “Tremembé”, com Julia Priolli e Thais Colli. A partir das 10h, é a vez da mesa Economia Criativa Verde. Em seguida, às 11h, inicia o painel Cuidar da natureza com as pessoas. A manhã termina com o estudo de caso Cria Brasil – YouTube e Embratur, às 12h. A tarde prossegue às 15h, com Location Scouting pela Baía do Sancho. Às 20h, serão apresentados curtas brasileiros na Praça São Miguel, seguidos da cerimônia de encerramento, às 21h30min, com a participação Maracatu Nação Noronha.

A programação completa pode ser conferida no site noronha2b.com. Confira a lista dos projetos selecionados:

Categoria WIP

“Clarice vê Estrelas”, de Letícia Pires (longa de ficção, RJ)

“Guardiões do Fogo”, de Ellen Corrêa (longa documental, RS)

“Percursos”, de Sil Azevedo (longa de ficção, RJ)

Categoria Desenvolvimento

“Afeto”, de Susan Kalik (série de ficção, BA)

“As Caixas”, de Vânia Lima (longa de ficção, BA)

“Conexões e Destinos”, de Alba Azevedo (série documental, PE)

“Guardiões das Sementes”, de Victor Lemos (série documental, SP)

“Houve Uma Vez o Verão”, de Lucas Bonini (longa documental, ES)

“Herdeiras da Terra”, de Denise Fait (longa de ficção, RJ)

“Manifesto Futuro”, de Victor Jiménez (longa Documental, PE)

Sessão de Filmes para a Comunidade

“Amassunu” (15 min., dir. Juliana Boechat e Venusto)

“Ar Condicionado” (73 min., dir. Fradique)

“Beira” (15 min., dir. Marcela Fernandes da Silva Bonfim)

“Bici” (8 min., dir. Otoniel Oliveira)

“Maré Viva Maré Morta” (101 min., dir. Claudia Daibert)

“Mestre Mar” (33 min., dir. Bruna Roveri)

“O Retorno” (15 min., dir. César Meneghetti e Mario Gianni)

“Seeds” (37 min., dir. Renato do Val e Yugo Romanelli)

“Sumara Maré” (8 min., dir. Samira Vera-Cruz)

“Te Vejo na Próxima Saída do Boi” (15 min., dir. Keila Sankofa)