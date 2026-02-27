Série “Quero Ser Veg”, de Cíntia Domit Bittar, estreia na TV Cultura

No dia 1º de março, a série “Quero Ser Veg”, apresentada pela atriz Mayana Neiva e dirigida por Cíntia Domit Bittar, estreia na TV Cultura. Com cinco episódios de 26 minutos, a produção aborda o veganismo e esclarece percepções equivocadas sobre a alimentação baseada exclusivamente em vegetais de forma leve, descontraída e educativa. A série será exibida aos domingos, às 22h30. Trata-se da primeira série sobre veganismo exibida em um canal aberto no Brasil.

Criada e produzida em Florianópolis pela Novelo Filmes, a produção documental propõe ampliar o olhar sobre o veganismo ao longo dos episódios, incentivando reflexões sobre escolhas alimentares e seus impactos na vida cotidiana e no planeta, sempre com informação e bom-humor.

A série explora ideias comuns que ainda afastam parte do público da cultura da alimentação sem consumo de produtos de origem animal, tratando em cada episódio cinco mitos principais: a percepção de que a dieta é cara para ser mantida, que não é prática para o dia a dia, que não tem sabor, que não tem qualidade nutricional suficiente e ainda a visão de que é apenas uma tendência passageira.

Para tanto, reúne informações acessíveis, trazendo para o debate fontes qualificadas, porém com uma abordagem descontraída, conduzida por Mayana Neiva. A atriz e cantora, que não é vegana, mas que tem vontade de ser, já incorporando escolhas com menos impacto no dia a dia, conduz os episódios com muita leveza, envolvendo o espectador na discussão. Em cada episódio, Mayana cozinha ao lado do chef Dani Lima e visita feiras, restaurantes e outros estabelecimentos veganos, mostrando as múltiplas possibilidades de se alimentar com produtos vegetais.

“Quero Ser Veg” reúne entrevistas com Marly Winckler, presidente-fundadora da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) e presidente honorária da União Vegetariana Internacional (IVU), Carmen Rial, antropóloga e professora, Leonardo Luvizetto, fundador da página em portal nacional “Vegano Periférico”, Susana Silva, paratleta brasileira de canoagem, Marcos José de Abreu, o Marquito, deputado estadual por Santa Catarina defensor da agroecologia, entre outros.

A série tem direção da cineasta Cíntia Domit Bittar (SC), vegana há mais de uma década e sócia da Novelo Filmes, ao lado de Ana Paula Mendes e Maria Augusta V. Nunes, também adeptas do vegetarianismo e veganismo, respectivamente.