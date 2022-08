Streamings marcam presença em evento de mercado do Festival de Cinema de Gramado

Foto: Malu Miranda (Amazon) e Mônica Albuquerque (Warner Bros. Discovery)

A HBO Max marca presença no evento que abre a programação do Gramado Film Market, parte do 50° Festival de Cinema de Gramado, o II Mercado Audiovisual Entre Fronteiras, que acontece de 15 a 20 de agosto, no Hotel Laghetto Stilo Vita e no Teatro Elisabeth Rosenfeld, na Câmara de Vereadores de Gramado. A HBO Max apresenta o painel Por que o Streaming está conquistando os talentos no Brasil? e participa da mesa de conversa O Poder Feminino no Streaming.

O objetivo do evento é a integração entre produtores e a promoção do audiovisual da região no cenário internacional. O evento promove três dias de rodadas de negócios, pitchings, palestras e encontros entre players da indústria e profissionais do audiovisual do Brasil, Argentina e Paraguai. Também haverá apresentações musicais e premiações para os projetos inscritos em junho. A atração será transmitida online via site do festival.

Entre os destaques deste ano estão a presença de Mônica Albuquerque, Head de Gestão de Talentos e Desenvolvimento de Novelas da Warner Bros. Discovery Latin America e Malu Miranda, Head de Originais do Amazon Studios no Brasil.

A pauta da segunda (15) é Países em Rede: Argentina, Paraguai, Brasil, Uruguai, Colômbia e Espanha e começa com O mundo jurídico Entre Fronteiras: Direitos autorais, patrimoniais e gestão coletiva, com Marcelo Nastri (Argentores, Argentina), às 9h. À tarde, a partir das 14h10, acontece o painel A Rede Audiovisual Entre Fronteiras – Políticas públicas e trocas culturais, com os convidados Christian Gayoso (INAP, Paraguai), Mario Giménez (IAAviM, Argentina) e Marcio Migliorisi (INCAU, Uruguai).

A partir das 15h é a vez da mesa A Circulação do Audiovisual no Mercosul, com Mariana Fried (Mirá IAAviM, Argentina), Nico Valdés (Circular Media, Uruguai) e Claudia Cattebeke (Filmagic, Paraguai). Às 15h40, inicia o painel O Sul como destino; Legislações, Audiovisual e Turismo, com convidados Carlos Alves (Rede Record), Guillermina Villalba (Secretaria Nacional de Cultura, Paraguai) e Ana Luíza Azevedo (Casa de Cinema de Porto Alegre).

O painel HBO Max Apresenta: Por que o Streaming está conquistando os talentos no Brasil?, às 16h30, traz à Gramado Mônica Albuquerque e Murilo Rosa (ator e host de A Ponte: The Bridge Brasil, HBO Max). Coprodução Independente Sem Fronteiras, às 17h, encerra o primeiro dia e reúne Gerardo Herrera (Tornasol, Espanha), Sara Silveira (Dezenove Som e Imagem Produções) e Mariza Leão (Morena Filmes).

O dia 16 de março traz o tema A Produção Audiovisual no Streaming, com início às 9h, com o painel Paramount, conteúdos originais (O que buscamos?), com Fábio Mostof (Paramount). À tarde, Era uma vez no Mercado: a trajetória dos espaços de desenvolvimento, agenciamento e comercialização na América Latina, às 14h20, contará com Carla Esmeralda (cocriadora do Rio Content Market e Mif.Kids), Gisela Pérez (mercado – Festival de Cinema de Cartagena das Índias) e Gisele Hiltl (Conexões Gramado Film Market).

Às 15h de terça, o painel Audiovisual Feminino Entre Fronteiras terá a presença de Juana Miranda (Conselho Nacional de Audiovisual, Paraguai), Marisa Hassan (IAAviM, Misiones, Argentina), Suzana Villas Boas (Villas Boas Produções) e Camila de Moraes (Mãe Solo). Segredos Entre Fronteiras, Una Historia de Amor con Latinoamérica, às 16h, traz Mariela Besuievsky (Tornasol, Uruguai/Espanha). A mesa O Poder Feminino no Streaming, às 17h, finaliza o dia, em que Malu Miranda, Mônica Albuquerque e Daniela Menegotto (SulFlix) participam.

As atividades do terceiro e último dia (17), começam às 9h com o painel Polos Audiovisuais & Film Commissions Entre Fronteiras – Conexões Possíveis, com Joana Braga (POA Film Commission), Paulo Nascimento (Paris Filmes), Ralfe Cardoso (Secretário de Cultura de Novo Hamburgo) e Ricardo Bertolucci Reginato (Secretário de Cultura de Gramado). A partir das 13h30, acontece o Final Pitching, com os seis projetos finalistas, com apresentação de Camila Diesel e Fernando Alves Pinto.

A mesa Janelas de afeto, o futuro dos festivais e das mostras de cinema, às 15h, traz Flávia Barbalho Paulino (Festival de Cinema de Trancoso), Renata de Almeida (Mostra Internacional de Cinema de São Paulo) e Hebe Tabachnik (curadora de festivais, EUA). Concluindo o evento, às 15h40, serão apresentados os projetos premiados.

O II Mercado Audiovisual Entre Fronteiras é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), em convênio com a GramadoTur.