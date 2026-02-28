Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem! destaca o olhar feminino por trás das câmeras

De 3 a 31 de março, a 6ª edição da Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem! apresenta seis filmes em 28 exibições gratuitas e legendadas em português. A iniciativa é fruto da parceria entre o Consulado Geral da Alemanha em São Paulo, o Goethe-Institut São Paulo e o Sesc São Paulo. As sessões acontecem nas unidades do Cinesesc, que recebe a abertura do evento, Sesc Santo Amaro, Sesc Birigui, Sesc Piracicaba, Sesc Presidente Prudente, Sesc Ribeirão Preto e Sesc Rio Preto.

A abertura da mostra será marcada pela exibição de “O Som da Queda” (foto, In die Sonne schauen), dirigido por Mascha Schilinski, vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes e escolhido para representar a Alemanha na corrida ao Oscar. A programação inclui ainda “Esmurrando o Mundo” (Mit der Faust in die Welt schlagen), de Constanze Klaue, e “Karla”, dirigido por Christina Tournatzés, entre outras produções que abordam questões sociais e pessoais com uma perspectiva feminina.

A primeira realização da Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem! ocorreu em 2020, durante a pandemia, na plataforma Sesc Digital, tendo o filme “Transtorno Explosivo” (Systemsprenger), de Nora Fingscheidt, vencedor do urso de prata no Festival de Berlim, como destaque. A mostra passou pelo Rio de Janeiro e Recife, em 2024, e este ano está prevista uma edição no Paraná.

A programação completa e mais informações no site sescsp.org.br.

6º Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!

Data: 3 a 31 de março

Ingressos: Gratuitos