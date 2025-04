Cine PE divulga programação da 29ª edição

Foto: “Os Enforcados” © Helena Barreto

Com o tema Cine PE – Festa da Cultura, a 29ª edição do Cine PE – Festival do Audiovisual acontecerá entre os dias 9 e 15 de junho, consolidando-se como uma das maiores vitrines do cinema brasileiro. Este ano, o festival registrou um recorde de inscrições: 1.004 filmes submetidos, superando as 982 produções do ano anterior. Esse crescimento evidencia a força de um evento que, ao longo de quase três décadas, tem se tornado um marco no calendário cultural de Pernambuco. Ao todo, 38 produções foram selecionadas para exibição.

As sessões das Mostras Competitivas de Longas-Metragens, Curtas Nacionais e Curtas Pernambucanos ocorrerão no cinema do Teatro do Parque. Já o tradicional Cinema São Luiz receberá, em horários de matinê, uma programação especial voltada à formação de público, que, neste ano, contará com três novas subseções: a Mostra Grandes Festivais, no dia 14 de junho, a Mostra Lei Paulo Gustavo, voltada à produção pernambucana, e a Mostra Panorama Paraíba, dedicada ao cinema da Paraíba, ambas no dia 15 de junho. Todas as sessões são gratuitas.

Cinco títulos foram selecionados para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens: “A Melhor Mãe do Mundo” (SP), de Anna Muylaert, uma coprodução da +Galeria, Telefims e Biônica Filmes, “O Ano em que o Frevo Não Foi pra Rua“ (SP), documentário de Mariana Soares e Bruno Mazzoco, coproduzido pela Arte do Real, Lira Filmes e Senda Produções, “Senhoritas” (PE), de Mykaela Plotkin, “Itatira” (SP), documentário de André Luís Garcia, produzido pela Súbita Filmes, e “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte” (PR), de Bruno Costa, produzido pela Beija-flor Filmes.

Fora da competição, o filme Hors Concours deste ano é “Os Enforcados”, de Fernando Coimbra, estrelado por Leandra Leal e Irandhir Santos, com produção da Gullane Filmes. Na mesma mostra, será exibido também “Eu Preciso Dizer que te Amo” (PE), documentário de Marlom Meirelles, produzido em parceria com estudantes da rede pública de Jaboatão dos Guararapes e a Bertini Produções.

A Mostra Competitiva de Curtas-Metragens conta com nove filmes nacionais, incluindo uma produção pernambucana, e sete curtas pernambucanos, totalizando 16 filmes na disputa pelo Troféu Calunga. Além disso, a programação inclui 13 títulos na Mostra Matinê, dois na Mostra Infantil e dois Hors Concours. A Mostra Infantil ocorrerá em duas etapas: nos dias 20 e 21 de maio, no cinema do Teatro do Parque, e nos dias 26 e 28 de maio, no Cine Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão Centro. As sessões são voltadas para estudantes da rede pública e apresentarão as produções “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”, de Fernando Fraiha, e “Jorge Quer Ser Repórter”, de Lula Queiroga e Victor Germano.

A curadoria desta edição ficou a cargo de Edu Fernandes e Carissa Vieira, responsáveis pela seleção dos filmes. O QG do festival será anunciado em breve. O primeiro homenageado confirmado é o ator e diretor Júlio Andrade, conhecido por sua versatilidade e presença marcante no cinema, na televisão e no teatro. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão o filme “Gonzaga – De Pai pra Filho”, a série “Sob Pressão”, da Rede Globo, e o remake de “Vale Tudo”, onde vive Rubinho.

O Troféu Calunga, símbolo máximo do festival, será entregue aos vencedores das mostras competitivas de curtas e longas-metragens. Criado pela artista plástica Juliana Notari, o troféu homenageia a Calunga, boneca carregada pela sacerdotisa dos cultos afro-brasileiros durante o maracatu. Representando uma divindade e símbolo de proteção e força, a Calunga reforça a conexão do festival com a ancestralidade e a cultura popular. Os filmes premiados receberão a Calunga de Prata, enquanto os homenageados da edição serão contemplados com a Calunga de Ouro.

Segundo o regulamento do festival, a Mostra Competitiva de Longas-Metragens contempla 12 categorias: Melhor Filme, Direção, Roteiro, Fotografia, Montagem, Edição de Som, Trilha Sonora, Direção de Arte, Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante, Atriz e Ator. Já as Mostras Competitivas de Curtas-Metragens Nacionais e Pernambucanos serão avaliadas em 10 categorias: Melhor Filme, Direção, Roteiro, Fotografia, Montagem, Edição de Som, Trilha Sonora, Direção de Arte, Ator e Atriz.

Por mais um ano, todas as sessões do festival terão entrada gratuita. Em parceria com o Governo de Pernambuco, gestor do Cinema São Luiz, e com a Prefeitura do Recife, gestora do Cinema do Teatro do Parque, o evento manterá o acesso livre ao público. Durante o festival, nas sessões noturnas, a bilheteira do Teatro do Parque abrirá diariamente a partir das 17h para a retirada dos ingressos, que serão distribuídos conforme a capacidade das salas. Pela primeira vez, os ingressos estarão disponíveis para retirada também via Sympla, além da bilheteira.