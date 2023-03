Festival Taguá de Cinema abre inscrições para curtas-metragens

Até 25 de março, estão abertas as inscrições para a mostra competitiva do 17º Festival Taguá de Cinema. O festival receberá obras de curta-metragem com até 30 minutos de duração, produzidas entre 2021 e 2023. Podem participar filmes de ficção, documentários, filmes experimentais, de animação, além de produções infantis e juvenis. A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo site www.festivaltaguatinga.com.br, onde também está disponível o regulamento.

O estímulo à produção de filmes independentes realizados em contextos de emancipação sociocultural é o princípio norteador do Festival Taguá de Cinema. Realizado desde 1998, o evento movimenta a cena para além dos grande eixos, apresentando curtas de diversos estilos e formas de realização com narrativas lineares, experimentais, poéticas e documentais.

Serão selecionadas obras para a Mostra Competitiva, através de duas etapas: seleção por voto popular online de obras inscritas no “Festival Online” e seleção por curadoria de 34 obras inscritas. A seleção do voto popular fica aberta de 26 de abril a 16 de maio, e elegerá o filme mais votado para participar da Mostra Competitiva com exibição presencial. Entre as obras inscritas serão selecionados filmes para integrar as Mostras Competitiva, Paralela e Infantil. Além da Sessão Azul, dedicada a portadores de TEA (Transtorno do Espectro Autista), é adaptada, com condições de luz e som adequadas ao público, bem como oferece monitores qualificados para atender às famílias.

Os filmes selecionados serão convidados a participar da Mostra Competitiva, com todas as despesas de deslocamento e hospedagem pagas aos realizadores que residem fora do Distrito Federal. E concorrerão a quatro prêmios em dinheiro, sendo três deles no valor de R$3.000,00 para cada uma das três obras escolhidas pelo Júri Oficial do Festival e um prêmio no valor de R$1.000,00 para o filme escolhido pelo Júri Popular.

A Mostra Competitiva do 17º Festival Taguá de Cinema será realizada entre os dias 7 e 10 de junho, no Teatro Paulo Autran – Sesc Taguatinga (Brasília – DF). Além da exibição dos curtas selecionados e noite de premiação, o evento realizará oficinas, debates, shows e festas, além das Mostra Paralela e Mostra Infantil.

Outra novidade é que nesta edição, a plataforma do festival ganha mais uma função e disponibilizará um game com 10 desafios para serem cumpridos, os jogadores com as maiores pontuações irão ganhar prêmios. Os desafios serão lançados a partir do dia 6 de março. E para quem quiser participar basta abrir uma conta no site www.festivaltaguatinga.com.br.