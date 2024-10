Mostra de Cinema Chinês de São Paulo celebra os 50 anos de relação diplomática entre Brasil e China

Em 2024, Brasil e China celebram 50 anos de relações diplomáticas. Nesse meio século, os dois países promoveram o diálogo entre os povos por meio de diversas iniciativas culturais. Neste contexto, a 9ª edição da Mostra de Cinema Chinês de São Paulo, realizada pelo Instituto Confúcio na Unesp, celebra cinco décadas da cinematografia chinesa, trazendo 14 filmes clássicos e contemporâneos que passeiam por diversos aspectos da sociedade e cultura do país. Com entrada gratuita, o evento acontece de 4 a 15 de outubro, no CCSP (Centro Cultural São Paulo).

Com a curadoria de Shi Wenxue, mestre em Ciências do Cinema pela Academia de Cinema de Pequim, e Lilith Li, fundadora da LiLiMB Culture, a programação da Mostra de Cinema Chinês deste ano nos leva a uma viagem cinematográfica pela China, suas tradições, sua modernidade e sua visão de mundo. Entre suas principais atrações, o evento apresenta o filme “É Só por um Tempo” (foto), de Fei Long, com Hu Ge, Gao Yuanyuan, premiado no 14º Festival Internacional de Cinema de Pequim e no 21º Golden Angel Awards.

Inédito no Brasil e um dos filmes mais assistidos em 2024 na China, “É Só por um Tempo” mostra a história de um jovem derrotado na vida profissional e amorosa, que decide voltar para a casa dos pais buscando um porto seguro. Em meio a tentativas de recomeço e à inevitável convivência intensiva com os familiares, um reencontro inesperado desencadeia uma série de eventos que transformam sua trajetória.

Para completar a programação de filmes, a mostra traz a beleza natural do Planalto de Loess no clássico “Vida”, de Tianming Wuatém, e o retrato do amor urbano contemporâneo em “À Espera do Amor”, de Shixian Wu. Já “Vidas Comuns”, de Yulin Liu Putong Nannu, explora as nuances da vida jovem e adulta na China moderna.

Em “Pós-Verdade”, de Chengpeng Dong, vencedor do prêmio de Filme Mais Comentado do Ano no Weibo Movie Night Awards, o telespectador reflete sobre valores sociais atuais, e “Quatro Primaveras”, de Qingyi Lu, considerado um dos Dez Melhores Filmes em Língua Chinesa segundo a Associação de Críticos de Cinema de Shanghai, captura a essência das estações do ano e “Sabores da Vida” usa a gastronomia como metáfora para as experiências da vida.

A seleção dos longas também inclui exemplos da crescente indústria de animação chinesa, como “Boonie Bears: Viagem no Tempo”, de Huida Lin, considerado um dos filmes de animação mais influente de 2024 no Douyin Movie Wonder Night, e produções que celebram as artes tradicionais, como “A Lenda da Serpente Branca”, de Xianfeng Zhang, e “Fora dos Palcos”, de Liang Qiao.

Filmes de ação como “O Fio da Espada”, de Wei Li, e “Retorno ao Tibete”, de Guoxing Chen e Lhapal Gyal, premiado no Festival Internacional de Cinema de Mumbai, trazem uma visão moderna dos heróis chineses. Por fim, “De Trem-Bala pela China”, de Tan Mengsha, e “Jornada sem Fim”, de Mo Dai, que fazem a sua pré-estreia nacional na Mostra de Cinema Chinês, oferecem um olhar sobre o desenvolvimento e os valores da China contemporânea.

O evento traz outra novidade em 2024: parte da mostra será exibida em algumas cidades do interior paulista, nos “Pontos MIS”, do Museu da Imagem e do Som, em nova parceria, entre os dias 21 de outubro e 11 de novembro. A programação e lista de cidades serão divulgadas em breve.

No dia 5 de outubro, às 17h15, o evento ainda traz uma masterclass com Dai Jinhua, uma das mais influentes críticas culturais e acadêmicas feministas da China atual. Sua trajetória acadêmica começou na Universidade de Pequim, onde se formou no Departamento de Língua e Literatura Chinesas. Em seguida, dedicou-se por 11 anos ao ensino no Departamento de Literatura e Cinema da Academia de Cinema de Pequim.

A programação completa da mostra pode ser conferida em https://mostracinema.institutoconfucio.com.br.

9ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo

Data: 4 a 15 de outubro

Local: CCSP – Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1000, São Paulo/SP – Sala Lima Barreto (98 lugares)

Entrada: gratuita, com retirada dos ingressos 1h30 antes da sessão

Classificação Indicativa: Livre