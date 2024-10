Curso de Formação Profissional – Núcleo de Desenvolvimento de Roteiros abre inscrições

O 14º Curso de Formação Profissional – Núcleo de Desenvolvimento de Roteiros Audiovisuais, realizado pelo Icumam Cultural, em Goiânia, no Sebrae-GO, será realizado nos dias 26 a 29 de novembro. Roteiristas, diretores, estudantes de audiovisual e demais profissionais da área de comunicação podem se inscrever no curso, até 24 de outubro, pelo site www.icumam.com.br/curso_cinema/. O curso será gratuito.

Esse ano o curso oferece 80 vagas para aulas e consultorias de roteiros audiovisuais, sendo 20 para cada módulo: Roteiro Cinematográfico de Ficção, Roteiro Cinematográfico de Documentário, Roteiro para Séries de TV de Ficção e Roteiro para Animação.

Os participantes receberão aulas e consultorias coletivas, com duração de 3 horas (teórica e prática), entre os dias 26 a 29 de novembro, na sede Sebrae-GO. As vagas são reservadas para roteiristas, estudantes, profissionais do audiovisual, do Centro-Oeste (GO, MT, MS e DF), com 60% das vagas destinadas para residentes no estado de Goiás. A primeira edição do Curso de Formação foi em 2006.

O curso de roteiro unifica conceitos clássicos a outras estratégias de construção de narrativa, aliadas a um exercício de pitching, voltado para a prática do mercado. Durante o curso, além da exposição do conteúdo em classe, os instrutores também abrem espaço para dúvidas e consultas específicas referente aos projetos individuais. A partir dessa troca conjunta, a intenção é buscar o crescimento narrativo dos projetos para todos os participantes.

No último dia, durante três horas, os instrutores ouvirão dos participantes suas ideias no pitching de ideia dos quatro módulos do curso. A junção de aulas com consultoria e pitching tem como objetivo permitir uma aproximação entre a criação e a realidade prática da indústria audiovisual, além de contribuir para evolução dos projetos, criando um ambiente de troca e aprendizado coletivo.