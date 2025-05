Filme sobre Cacá Diegues, de Lírio Ferreira e Karen Harley, estreia no Festival de Cannes

Uma coprodução Globo Filmes e GloboNews, “Para Vigo me Voy!”, documentário sobre Carlos Diegues, fará sua estreia mundial em Cannes. O filme, que retrata um dos cineastas brasileiros mais queridos do festival francês, é dirigido por Lírio Ferreira e Karen Harley, e integra a seleção Cannes Classics, concorrendo ao Olho de Ouro, prêmio de Melhor Documentário do evento, que ocorre entre os dias 13 e 24 de maio. O longa tem produção de Diogo Dahl, da Coqueirão Pictures, em coprodução com Raccord, Sinédoque e Dualto Produções.

“Para Vigo me Voy!” é uma viagem cinematográfica pela trajetória de Cacá Diegues, revelando a capacidade única de capturar o espírito do tempo presente em suas narrativas. O longa explora como as obras do cineasta refletem os traços da história brasileira nas últimas seis décadas, além de abordar aspectos íntimos de sua vida pessoal.

O longa navega entre os filmes dele e sua trajetória pessoal. Trechos das obras são intercalados com entrevistas do diretor ao longo de 60 anos. Acompanhamos a evolução de seu cinema e de seu discurso, costurando esse diálogo com imagens inéditas da última filmagem de Diegues em “Deus Ainda É Brasileiro”, uma sessão de “Bye Bye Brasil” na Favela do Vidigal, com a presença dele, e um grande encontro de Carlos Diegues com artistas que foram companheiros de jornada.