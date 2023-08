PlayTV lança o programa CinePlay e a exibição exclusiva de “Lupin III”

A PlayTV, um dos principais canais de televisão voltados para a cultura pop, E-sports, universo geek e gamer, anunciou a chegada do programa CinePlay. Em parceria com a A2 Filmes, a PlayTV está reforçando suas raízes ao oferecer uma seleção de filmes com forte apelo geek e baseados em HQs, marcando um passo significativo em sua evolução como emissora.

O CinePlay fará sua estreia no dia 18 de agosto, às 21h, e estará disponível em diversas plataformas de streaming, TV por assinatura e também por meio da parabólica, no canal 574. A proposta do programa é oferecer ao público uma experiência cinematográfica única, com uma programação criteriosamente selecionada para os aficionados por cultura pop.

Para inaugurar esse novo capítulo na PlayTV, o CinePlay apresenta uma parceria exclusiva com a A2 Filmes, trazendo aos telespectadores a série de mangá “Lupin III” (foto). Conhecida por sua trama repleta de aventuras, a série ganhará vida nas telas da PlayTV graças a essa colaboração especial.

“Lupin III” é uma renomada série de mangá criada por Kazuhiko Kato, sob o pseudônimo de Monkey Punch. A trama segue as ousadas façanhas de um grupo de ladrões liderados por Arsène Lupin III, neto de Arsène Lupin, o famoso ladrão cavalheiro da série de romances de Maurice Leblanc. As aventuras de Lupin e sua equipe os levam a viagens pelo mundo em busca de tesouros e fuga da lei. O primeiro mangá de “Lupin III” foi publicado em 10 de agosto de 1967 na revista Weekly Manga Action e, desde então, gerou uma vasta franquia de mídia, abrangendo mangás, diversas adaptações animadas, filmes, lançamentos em homevideo, especiais anuais de televisão, trilhas sonoras, videogames e até um musical.

A influência contínua da série é evidente, atraindo a atenção de diretores de renome como Shinichiro Watanabe e Steven Spielberg. Após anos de questões de direitos autorais e propriedade intelectual, o nome de Lupin agora pode ser amplamente utilizado em lançamentos internacionais, expandindo ainda mais seu alcance global.