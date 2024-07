Cinemateca Brasileira dedica sessão dupla ao diretor Roberto Farias

A Cinemateca Brasileira realiza, dia 21 de julho, domingo, uma sessão especial dupla dedicada ao cineasta Roberto Farias. Notável por transitar entre diferentes gêneros cinematográficos e pela sua atuação política em defesa do cinema brasileiro, principalmente enquanto diretor da Embrafilme, entre 1974 e 1978, Roberto Farias foi responsável pelo sucesso de crítica e de bilheteria de diversos títulos importantes da cinematografia nacional, como “Cidade Ameaçada” (1960), “Assalto ao Trem Pagador” (1962), “Roberto Carlos em Ritmo de Aventura” (1968) e “Pra Frente, Brasil” (1983).

A sessão terá início com o longa-metragem “Roberto Farias – Memórias de um Cineasta” (foto), dirigido pela filha do diretor, Marise Farias, seguido pela exibição em 35mm do clássico “Assalto ao Trem Pagador”. Haverá também o lançamento e venda da reedição do compacto da trilha do filme, feita por Remo Usai e remasterizada pelo selo Brazil in Sound.

A programação é gratuita e os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão. A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, na Vila Mariana, em São Paulo.