CineSesc recebe retrospectiva de três décadas de Hirokazu Kore-eda

Entre os dias 18 e 24 de setembro, o CineSesc integra a mostra O Cinema de Hirokazu Kore-eda. Em cartaz, dez títulos que atravessam três décadas, oferecendo um panorama consistente da obra do aclamado cineasta japonês.

Reconhecido por público e crítica, Kore-eda tem presença constante nos principais circuitos do mundo. Seus filmes já passaram dez vezes pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e circularam pelos grandes prêmios internacionais — Oscar, Cannes, Berlim e Veneza. Em São Paulo, o público poderá revisitar marcos da filmografia e obras emblemáticas. É uma chance de acompanhar, em retrospectiva, o amadurecimento artístico do diretor e refletir sobre questões sociais que atravessam mudanças culturais de mais de trinta anos.

Dentre os destaques estão “Depois da Vida” (1998), marco da carreira de Kore-eda, que o alçou à fama internacional. Mesclando ficção e realidade, a trama aborda uma espécie de departamento social de passagem para o além, no qual recém-falecidos precisam eleger uma única memória para levar à eternidade. Trabalhadores projetam e replicam a memória escolhida, que é encenada e filmada, para ser apreciada uma última vez antes da partida.

“Assunto de Família” (2018), que foi contemplado com a Palma de Ouro em Cannes, sintetiza a visão humanista de Kore-eda ao acompanhar uma família formada à margem das convenções. Entre pequenos gestos, segredos e sobrevivência, o diretor investiga as zonas cinzentas da moral e amplia a noção de cuidado e pertencimento.

Seu último filme, ” Monstro” (foto, 2023), estruturado em múltiplas perspectivas, desmonta certezas e revela como mal-entendidos e preconceitos moldam nossas narrativas. Vencedor de Melhor Roteiro em Cannes (Yuji Sakamoto), indicado na categoria de melhor filme internacional na 91ª cerimônia do Oscar e embalado pela última trilha feita pelo lendário Ryuichi Sakamoto, o filme reafirma o rigor de Kore-eda ao articular emoção e crítica social.

A retrospectiva mostra um cinema comprometido com os afetos humanos em sua forma mais genuína, capaz de encarar dores íntimas com sobriedade e de encontrar grandeza no cotidiano.

Realizado pelo Centro Cultural Banco do Brasil, com apoio do Sesc, o projeto estreou no CCBB Brasília, seguiu para o CCBB Rio de Janeiro e agora chega a São Paulo. A programação acontece no CineSesc de 18 a 24 de setembro e no CCBB São Paulo de 13 de setembro a 5 de outubro. A programação completa do CineSesc está disponível em sescsp.org.br/cinesesc e a do CCBB SP em bb.com.br/cultura.