“Ainda Estou Aqui” recebe sete indicações no Latino Entertainment Film Awards

“Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, recebeu sete indicações no Latino Entertainment Film Awards, premiação concedida pela Associação de Jornalistas Latinos de Entretenimento (LEJA). O filme é o único representante do Brasil na competição e concorre nas seguintes categorias:

Melhor Filme

Melhor Diretor (Walter Salles)

Melhor Atriz (Fernanda Torres)

Melhor Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega)

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Melhor Fotografia (Adrian Teijido)

Melhor Montagem (Affonso Gonçalves)

Os vencedores da 7ª edição do Latino Entertainment Film Awards serão anunciados no dia 17 de fevereiro nas redes sociais da Associação. As sete indicações antecedem o lançamento de “Ainda Estou Aqui” no mercado latino-americano, onde chega em fevereiro. A distribuição também é da Sony Pictures.

Nos Estados Unidos, onde está em sua segunda semana de exibição, o filme segue em uma trajetória de ascensão. Triplicou não apenas o circuito, totalizando agora 17 cinemas, como também a renda do fim de semana (US$229,8 mil), e agora se aproxima dos US$500 mil arrecadados no total. Os índices do longa no Rotten Tomatoes também aumentaram, alcançando 96% de aprovação da crítica especializada e 99% do público. Em Portugal, a produção se manteve como líder de bilheteria pelo segundo fim de semana consecutivo.

Em exibição em 750 salas pelo Brasil, “Ainda Estou Aqui” ganhou novo impulso após as nomeações ao Oscar, crescendo cerca de 80% em relação ao fim de semana passado. Além disso, o longa voltou a ocupar a liderança das bilheterias brasileiras em termos de renda em plena 12ª semana de exibição, assegurando também a vice-liderança de público, à frente de blockbusters internacionais. Mais de 3,8 milhões de espectadores já assistiram ao filme.

Em sua trajetória em festivais internacionais, a nova parada de “Ainda Estou Aqui” é no FICPunta (Festival Internacional de Cine de Punta del Este), onde será o filme de abertura do evento, que acontece entre os dias 15 e 21 de fevereiro na cidade uruguaia.

Nesta segunda-feira, 27, “Ainda Estou Aqui” foi indicado também ao ICS Award (premiação concedida pela Sociedade Internacional de Cinéfilos) nas categorias de Melhor Atriz, com Fernanda Torres, e de Melhor Roteiro Adaptado, com Murilo Hauser e Heitor Lorega. O longa marcou a história do cinema brasileiro ao ser o primeiro representante do país a receber uma indicação na categoria de Melhor Filme no Oscar, onde também compete pela estatueta de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. Entre as nomeações internacionais, disputa o BAFTA (maior premiação do cinema britânico, concedida pela Academia Britânica de Cinema e Televisão) de Melhor Filme em Língua Não Inglesa; no Dorian Awards (premiação concedida pela Associação LGBTQ de Críticos de Entretenimento), concorre ao título de Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Ano; e No Gold Derby Film Awards disputa quatro prêmios: Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega) e Melhor Filme Internacional.