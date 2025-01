“Ainda Estou Aqui” é indicado a mais um prêmio internacional

A lista de indicações a prêmios de “Ainda Estou Aqui” ganhou duas novas linhas nesta semana, com a divulgação dos concorrentes ao ICS Award. O longa de Walter Salles concorre nas categorias de Melhor Atriz, representada por Fernanda Torres, e de Melhor Roteiro Adaptado, com Heitor Lorega e Murilo Hauser. A premiação é concedida pela Sociedade Internacional de Cinéfilos (ICS), formada por cerca de 170 profissionais da indústria audiovisual — entre jornalistas, acadêmicos, historiadores e demais profissionais que cobrem eventos de cinema pelo mundo — e traz o também brasileiro “Baby” na disputa pelo título de Melhor Ator Coadjuvante, com Ricardo Teodoro.

Nesta segunda-feira, 27, “Ainda Estou Aqui” também conquistou nova vitória ao ser eleito o Melhor Longa-Metragem Brasileiro pela Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine).

A repercussão positiva do longa de Walter Salles nas premiações e festivais nacionais e internacionais segue impulsionando seu desempenho nas bilheterias. No mercado norte-americano, a expansão do filme de cinco para 17 cinemas coincidiu com o anúncio das indicações ao Oscar. O anúncio gerou maior interesse do público local e resultou num crescimento de mais de 100% na renda, comparada ao resultado do fim de semana anterior.

A aprovação do público e da crítica nos Estados Unidos também pode ser atestada pelos índices no Rotten Tomatoes, agregador de opiniões sobre produções audiovisuais, onde “Ainda Estou Aqui” garantiu a melhor avaliação entre os dez indicados a Melhor Filme (95% de aprovação crítica especializada e 99% do público). Nas próximas semanas, o filme ocupará mais de 500 salas do circuito norte-americano, batendo recorde de alcance de um título brasileiro nos Estados Unidos. Em Portugal, o filme se manteve como líder de bilheteria pelo segundo fim de semana consecutivo.

No Brasil, presente em 750 salas, o filme também ganhou novo impulso, crescendo cerca de 80% em relação ao fim de semana passado. Além disso, o longa voltou a ocupar a liderança das bilheterias brasileiras em termos de renda em plena 12ª semana de exibição, assegurando também a vice-liderança de público, à frente de blockbusters internacionais. Mais de 3,8 milhões de espectadores já assistiram ao filme.

“Ainda Estou Aqui” marcou a história do cinema brasileiro ao ser o primeiro representante do país a receber uma indicação na categoria de Melhor Filme no Oscar, onde também compete pela estatueta de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. O longa também compete no BAFTA (maior premiação do cinema britânico, concedida pela Academia Britânica de Cinema e Televisão) pelo prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, no Dorian Awards (premiação concedida pela Associação LGBTQ de Críticos de Entretenimento), pelo título de Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Ano, e No Gold Derby Film Awards concorre a quatro prêmios: Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega) e Melhor Filme Internacional.

Selecionado para mais de 50 festivais internacionais, o reconhecimento da crítica e dos júris de festivais se traduz em 26 premiações no Brasil e no mundo:

Melhor Longa-metragem Brasileiro – Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine)

Melhor Atriz em Drama – Fernanda Torres no Satellite Awards 2025

Prêmio APCA – Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres)

Melhor Filme de 2024 pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ)

Prêmio da Associação de Críticos de Porto Rico – Melhor Longa-Metragem Internacional

Festival de Cinema de Palm Springs – Melhor Longa-Metragem Internacional (FIPRESCI)

Pingyao International Film Festival – Crouching Tiger Hidden Dragon East – West Award

Philadelphia Film Festival – Masters Of Cinema (Prêmio do Público – Menção Honrosa)

Globo de Ouro 2025 – Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres)

Prêmio F5 – Melhor Filme, Infanto Juvenil (Cora Mora), Atuação (Fernanda Torres)

⁠New Mexico Critics Awards 2024 – Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Roteiro Adaptado (Runner-up 2 lugar)

⁠National Board of Review (NBR Awards) – Top Cinco Filmes Internacionais

Prêmio Arcanjo de Cultura – Cinema (“Ainda Estou Aqui”)

Festival international du film d’histoire de Pessac – Prix du Public, Prix Danielle Le Roy du Jury Étudiant

Miami Film Festival – Prêmio do Público

⁠Mostra Internacional de Cinema de São Paulo – Melhor Filme Nacional de Ficção

Mill Valley Film Festival – Favorito do Público

⁠Vancouver International Film Festival – Prêmio do Público

Critics’ Choice Association – Celebration of Latino Cinema & Television: Melhor Atriz Internacional (Fernanda Torres)

⁠Festival Internacional de Cinema de Veneza – Melhor Roteiro, SIGNIS Award, Green Drop Award

O filme foi um dos 20 títulos selecionados pela BBC para a prestigiosa lista de melhores filmes de 2024, foi escolhido por um júri de 100 jornalistas como o Melhor Filme de 2024 pela Revista Exame no Brasil, e foi reconhecido pela revista Hollywood Reporter como um dos dez melhores filmes de 2024. “Ainda Estou Aqui” também foi indicado a Melhor Filme pela Internacional Utah Film Critics Association, e Melhor Filme em Língua Estrangeira no North Carolina Film Critics Association Awards. E recebeu as indicações de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz em Filme de Drama, para Fernanda Torres, no Satellite Awards, premiação concedida pela Academia Internacional de Imprensa.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre a história de sua família, “Ainda Estou Aqui” é uma coprodução Brasil-França, e é o primeiro filme Original Globoplay, produzido por VideoFilmes, RT Features e Mact Productions, em coprodução com Arte France e Conspiração, e tem distribuição nacional da Sony Pictures.