Novo filme de Ary Rosa e Glenda Nicácio inicia filmagens em Salvador

“Quem Tem com que me Pague Não me Deve Nada”, comédia dirigida por Ary Rosa e Glenda Nicácio, se passará na Bahia e contará a história de Henrique (Rodrigo Pandolfo), um cineasta paulistano à beira do fracasso, que é convidado para dirigir a turnê do baiano Cristian Mugunzá (Renan Motta), cantor amado por uma legião de fãs. Com muita música, humor e uma pitada de drama, a relação entre os dois será um divisor de águas na vida de ambos. A produção será distribuída pela Elo Studios, ainda sem previsão de lançamento.

Ary Rosa e Glenda Nicácio (foto) vivem no Recôncavo baiano, onde se formaram em Cinema pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e fundaram a produtora independente Rosza Filmes (2011). “Café com Canela” (2017), primeiro longa-metragem dos diretores, foi premiado em grandes festivais do país, amplamente exibido em mostras, cineclubes e no circuito comercial de cinema. A dupla também dirigiu os longas-metragens de ficção “Ilha” (2018), “Até o Fim” (2020), “Voltei” (2021), “Mugunzá” (2022) e “Na Rédea Curta” (2022). Além de “Quem Tem com que me Pague Não me Deve Nada”, atualmente se dedicam à produção dos longas “Todo o Sentimento” e “Por Elisa”.