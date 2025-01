Laboratório de animação do Festival Lanterna Mágica abre inscrições

O LAMP é o laboratório de desenvolvimento de projetos e mercado do Festival Lanterna Mágica, voltado para a criação e o aprimoramento de animações brasileiras e internacionais. Com foco no desenvolvimento das narrativas e construção de redes, o laboratório oferece uma imersão durante quatro dias em quatro linhas distintas: curta-metragem, longa-metragem, série e Meu 1º projeto de animação.

Durante o laboratório, doze projetos divididos nas linhas vão receber consultorias especializadas, e irão participar de encontros de mercado, além de terem a oportunidade de competir por prêmios através de um pitching aberto.

O LAMP será realizado presencialmente durante o Festival Lanterna Mágica, entre os dias 18 e 23 de março, em Goiânia. Além das atividades do laboratório, os participantes poderão acompanhar a programação completa do Lanterna Film Market, ampliando sua rede de contatos e explorando oportunidades de negócios no mercado audiovisual.

Para projetos de curta, longa-metragem e séries, podem participar diretores(as) e/ou produtores(as) que estejam desenvolvendo um projeto de animação. É obrigatório que o participante fale português, espanhol ou inglês, e os diretores(as) não precisam ter um produtor ou uma empresa vinculada ao projeto para participar. As inscrições devem ser feitas através do formulário neste link.

Já o Meu 1º projeto de animação é aberto à diretores e/ou animadores estreantes que tenham um projeto inicial de desenvolvimento em animação. É obrigatório que o participante fale português, espanhol ou inglês, e devem comprovar certificado ou matrícula em curso/universidade de animação ou áreas afins.

O festival cobrirá os custos de passagens aéreas, hospedagem e alimentação para os participantes dos projetos selecionados, garantindo uma experiência imersiva e produtiva durante o evento.

Os projetos selecionados serão divulgados no dia 21 de fevereiro, nas redes oficiais do Festival Lanterna Mágica.