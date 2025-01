Spcine completa 10 anos e divulga balanço de ações

Neste dia 28 de janeiro, a Spcine, empresa estatal vinculada institucionalmente à Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo (SMC), celebra uma década de existência, com uma trajetória marcada por investimentos, transformações e avanços no setor audiovisual de São Paulo.

Fundada com o objetivo de fortalecer a indústria cinematográfica e de produções audiovisuais na capital paulista, a Spcine se tornou um agente fundamental no desenvolvimento de políticas públicas, capacitação de profissionais e promoção de oportunidades no Brasil e no exterior.

Ao longo desses dez anos, a Spcine não apenas apoiou e potencializou o setor audiovisual, mas também criou um ecossistema dinâmico e sustentável para a produção e difusão de conteúdo audiovisual.

Desde 2015, a Spcine tem promovido o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional com uma série de ações de incentivo à produção e distribuição de filmes. Até o momento, foram investidos R$ 106 milhões em recursos para apoiar 718 projetos no setor audiovisual, incluindo recursos próprios, da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMC) e da Ancine/Fundo Setorial do Audiovisual.

Além disso, em 2024, a Spcine executou 100% dos recursos dos editais da Lei Paulo Gustavo, voltados ao audiovisual paulistano, que contemplaram linhas de apoio à produção, à capacitação, à pesquisa, à formação e à qualificação, além da realização de festivais, eventos e mostras do setor audiovisual. Foram destinados aproximadamente R$53 milhões divididos em 183 projetos contemplados.

São Paulo Film Commission

A São Paulo Film Commission tem sido essencial para o fortalecimento da infraestrutura do setor audiovisual na cidade. Desde 2016, a Spfilm já atendeu 7.604 produções, transformando a capital paulista em um destino privilegiado para produções nacionais e internacionais, com sua diversidade de cenários urbanos e históricos.

Em 2024, a Film Commission bateu seu recorde de atendimento com 1.168 produções, um número superior ao de 2019, quando foram registradas 1.077 produções atendidas.

Difusão

Com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema e garantir mais telas e público para o cinema nacional, a difusão conta com três frentes: a Spcine Play, plataforma on-line e gratuita para todo o Brasil; o Circuito Spcine (foto), a maior rede pública de salas de cinema do Brasil, que busca levar a programação nacional e internacional do cinema comercial aos locais menos atendidos; e o Cineclube Spcine, projeto que promove atividades de exibição de obras audiovisuais seguidas de debates em diversos territórios da cidade, além de realizar a formação de agentes locais.

O Circuito Spcine é uma das iniciativas mais emblemáticas da instituição, com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema em regiões periféricas da cidade. As salas oferecem programação diversificada, com filmes para públicos variados, desde crianças até cinéfilos em busca de títulos alternativos.

São 32 salas de cinema – 28 delas gratuitas e 4 com ingressos a preços populares. Já são mais de 2,2 milhões de espectadores acumulados desde 2016.

Criada em 2016, a Spcine Play é a primeira plataforma pública de streaming do Brasil. Com uma programação cuidadosamente selecionada e oferecida de forma gratuita, o público tem acesso a uma variedade de filmes e séries que podem ser assistidos de qualquer lugar do país, por meio do site, do aplicativo para dispositivos móveis e de Smart TVs.

O catálogo inclui raridades de grandes nomes do cinema brasileiro, destaques de produções contemporâneas e títulos exibidos nas principais mostras e festivais de cinema de São Paulo, sendo que, em 2024, o número de assinantes da plataforma dobrou.

Já o Cineclube Spcine promove atividades de exibição de obras audiovisuais seguidas de debates, em diversos territórios da cidade, e realiza a formação e capacitação de jovens periféricos que atuam na comunidade local para atuarem como agentes cineclubistas. O projeto prioriza a diversidade da produção audiovisual, a pluralidade de ideias, estilos e gêneros, o estímulo à reflexão crítica e a difusão de conteúdos brasileiros e estrangeiros. Além disso, tem o objetivo de fortalecer agendas e pautas regionais ligadas à cultura e ao audiovisual, em diálogo com os agentes locais, com os núcleos de gestão de cada equipamento cultural e as comunidades de cada região. Até o momento, mais de 10 mil pessoas participaram das sessões, espalhadas em cerca de 30 pontos da cidade.

Formação

A Spcine tem investido na formação de talentos e profissionais do audiovisual. Com a oferta de aproximadamente 800 atividades formativas, que vão desde masterclasses abertas a um público geral até cursos de aprimoramento profissional, a instituição impactou 41 mil pessoas.

Essas ações visam não apenas ao desenvolvimento de habilidades técnicas, mas também ao estreitamento do contato com as novas demandas do mercado global. Assim, a instituição é um ponto de apoio estratégico para profissionais de São Paulo e de outras regiões, oferecendo acesso a conhecimentos inovadores e estimulando o crescimento do setor audiovisual.

Internacionalização

A Spcine tem desempenhado um papel essencial na internacionalização do audiovisual paulistano, conectando empresas, profissionais e filmes de São Paulo ao mercado global. Entre 2020 e 2024, a instituição realizou missões internacionais em países como EUA, França, Alemanha, Argentina, Japão e Coreia do Sul e Continente Africano com o objetivo de estabelecer conexões e parcerias, beneficiando cerca de 50 produtoras e 60 profissionais paulistanos com apoio à participação em eventos e encontros estratégicos do setor.

Além disso, o lançamento do Edital de Trânsito Internacional, em 2023, possibilitou a formação de 50 profissionais em diversos países, como Chile, Estados Unidos, França e México.

Programa de Cash Rebate

Em 2021, a Spcine foi pioneira em todo o Brasil no lançamento do programa Cash Rebate, uma política de incentivo a filmagens que visa atrair produções cinematográficas estrangeiras ou nacionais de grande alcance internacional, a partir de seleção pautada por critérios objetivos.

O funcionamento da política de incentivo é feito por meio do reembolso de um percentual do valor de despesas elegíveis que ocorrerão na região de São Paulo em uma produção cinematográfica. É um estímulo importante para atrair investimentos internacionais, gerar empregos locais, viabilizar negócios para o setor audiovisual paulista e colocar a região de São Paulo no cenário cinematográfico internacional, exportando também as suas culturas regionais.

O sucesso desta iniciativa levou à ampliação dos recursos para a segunda edição, com R$40 milhões investidos em 2022 para atrair produções cinematográficas de grande porte em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas. Atualmente, a Spcine trabalha na 3ª edição do programa, que deve ser anunciado em breve.

Observatório

A Spcine também se destacou na inovação e integração com o setor audiovisual por meio do Observatório Spcine, que a partir de 2021 passou a investir na produção de dados e inteligência de mercado. A partir de pesquisas e estudos, a instituição tem contribuído para o entendimento das dinâmicas do setor e para a criação de políticas públicas mais eficazes.

Outro exemplo de inovação foi a criação do Fórum Spcine, em 2022, um espaço para reflexões sobre o futuro do audiovisual. Em sua 3ª edição, realizada em junho de 2024 na Cinemateca Brasileira, o evento reuniu 3500 participantes, um aumento de 75% em relação ao ano anterior.

A próxima edição do Fórum Spcine já tem data definida, entre os dias 25 e 27 de junho de 2025, também na Cinemateca, em uma edição celebrativa aos 10 anos da empresa, cujo tema principal será o presente, o passado e o futuro da Spcine e do setor audiovisual paulistano.

Apoio a Eventos, Mostras e Festivais

A Spcine também tem se mostrado uma parceira fundamental no apoio a eventos, mostras e festivais de cinema que acontecem na cidade. Em 2024, a instituição investiu R$4,2 milhões em mais de 60 eventos do setor audiovisual, duplicando o número de contemplados em relação a 2023.

Desde sua criação, a Spcine já investiu mais de R$44,3 milhões em 360 eventos, fortalecendo não apenas a indústria audiovisual, mas também a economia criativa da cidade e gerando novas oportunidades de emprego.

Spcine Game

A Spcine Game, área da Spcine voltada ao fomento da indústria de jogos em São Paulo, foi pioneira na promoção de fomento a Games com o lançamento de um edital específico em 2016. Atualmente, desenvolve uma série de projetos para apoiar o ecossistema local, como a Spgame Start, Spgame_Lab, o Laboratório de Game Design e o Hub Móvel de Games.

A Spgame Start, lançada em 2021, é a primeira incubadora brasileira focada exclusivamente em jogos, oferecendo mentoria e financiamento para estúdios. Desde sua criação, a incubadora já beneficiou 13 estúdios em dois ciclos e, em 2025, apoiará cinco novos estúdios com R$ 100 mil por projeto, incluindo R$20 mil para participação em eventos internacionais, como a Gamescom.

O Spgame_Lab, inaugurado em 2024, é o primeiro laboratório público de playtest do Brasil, com foco na formação de jovens periféricos de São Paulo para o mercado de QA tester. O projeto já subsidiou 20 jovens com bolsas de R$600 e quatro monitores com bolsas de R$1.200. Já o Laboratório de Game Design, lançado em 2023, oferece R$15 mil a 15 criadores emergentes para o desenvolvimento de jogos comerciais.

A Spcine Game tem participado ativamente de eventos internacionais, como o 2º e 3º Fórum Spcine e Gamescom Latam, além de ter marcado presença na Semana Geek de 2023, promovendo atividades como Game Jams, exposições e workshops no Centro Cultural Olido. Complementando sua atuação, a Spcine Game organiza eventos online, como palestras e workshops, para ampliar o alcance das suas iniciativas.

Em 2024, a Spcine organizou um encontro do setor de games paulistanos com uma comitiva belga que esteve em São Paulo, visando à prospecção de parcerias. Além dessas iniciativas, em breve será lançado o Hub Móvel de Games, que vai descentralizar circulando pela periferia da cidade de São Paulo levando o acesso e formação em games por meio de atividades culturais e educacionais, como vivências, bate-papos e Game Jams.