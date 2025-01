Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba tem inscrições abertas

A 14ª edição do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba está com inscrições abertas para curtas e longas-metragens de todas as tipologias e gêneros. Até o dia 3 de março, os interessados poderão inscrever suas produções para o processo de seleção pelo site oficial www.olhardecinema.com.br. Filmes brasileiros são isentos de taxa de inscrição.

O festival é composto por diferentes mostras, sendo a Mostra Competitiva, que é dividida entre produções brasileiras e internacionais; a Mostra Exibições Especiais, que destaca o cinema mundial e também os filmes brasileiros não inéditos; a Mostra Novos Olhares, dedicada a filmes com diferentes propostas estéticas; a Mirada Paranaense, voltada a cineastas paranaenses e filmes feitos no Paraná; Olhar Retrospectivo, que destaca um grande nome do cinema mundial e algumas de suas produções; a Olhares Clássicos, com um panorama de obras que marcaram a história do cinema; a Mostra Pequenos Olhares, com longas e curtas-metragens direcionados ao público infantil; e a Mostra Foco, que joga luz em cinematografias, regiões ou cineastas; além dos filmes de abertura e encerramento.